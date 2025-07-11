Death Stranding 2 получила новое обновление, которое принесло больше вреда, чем пользы

Студия Kojima Productions выпустила обновление 1.007 для экшена Death Stranding 2: On the Beach для PlayStation 5. Несмотря на то, что патч уже доступен для загрузки, о его выходе не было никаких официальных уведомлений по обычным каналам, включая каналы игры в социальных сетях. Kojima Productions и студии-партнеры не раскрыли, что именно исправлено или улучшено в патче, но по словаи игровоков, обновление принесло с собой новые технические проблемы.

По словам владельцев игры, после установки обновления она стала глючить, что заметно по звукам и музыке. Более того, эти слова были подтверждены другими геймерами, сообщившими, что звук пропадает на секунду каждые 2-3 минуты. Что касается исправления ошибок, то, возможно, будет решена проблема с плавающими носителями на горизонтальных лестницах, которую притащил предыдущий патч.

Пока студия Kojima Productions не представит официальный журнал изменений к обновлению или признает наличие проблем, которые оно несет, игрокам по возможности рекомендуется воздержаться от установки обновления.

Death Stranding 2: On the Beach - это приключенческая экшен-игра, созданная Kojima Productions и изданная Sony. Игра вышла 26 июня 2025 года эксклюзивно для PlayStation 5.