ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 988 оценок

Death Stranding 2 получила патч 1.014 с исправлением HDR и оптимизацией для ПК и PS5

Gruz_ Gruz_

Студия Kojima Productions выпустила для Death Stranding 2: On the Beach обновление 1.014 (PS5 и ПК), призванное исправить технические ошибки версий 1.004 и 1.005. Разработчики сфокусировались на оптимизации: теперь игра работает стабильнее, а резкие падения частоты кадров при использовании снайперского прицела остались в прошлом.

Визуальная составляющая также получила важные правки, особенно в работе фоторежима. Была решена проблема «выцветших» HDR-снимков — теперь цветопередача и яркость на кадрах отображаются корректно. Параллельно разработчики устранили графические артефакты и ошибки в интерфейсе карты, на которые жаловались пользователи.

Для игроков на ПК улучшили отзывчивость управления. В частности, была скорректирована работа триггеров DualShock 4 через Steam Input: действия срабатывают быстрее и не требуют полного нажатия кнопки, что делает геймплей более динамичным.

Обновления
12
17
Ваш комментарий
Константин335

А я игру уже прошел

11
real19911

игра отлично работает с релиза, какого там фиксить...

6
Death to Spies

Самое главное достоинство этих двух игр,это графика, остальное очень скучно сделано.

1
Jarvis666

Кодзима уже 3 патч пытается пофиксить HDR))