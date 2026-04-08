Death Stranding 2 получила патч 1.014 с исправлением HDR и оптимизацией для ПК и PS5

Студия Kojima Productions выпустила для Death Stranding 2: On the Beach обновление 1.014 (PS5 и ПК), призванное исправить технические ошибки версий 1.004 и 1.005. Разработчики сфокусировались на оптимизации: теперь игра работает стабильнее, а резкие падения частоты кадров при использовании снайперского прицела остались в прошлом.

Визуальная составляющая также получила важные правки, особенно в работе фоторежима. Была решена проблема «выцветших» HDR-снимков — теперь цветопередача и яркость на кадрах отображаются корректно. Параллельно разработчики устранили графические артефакты и ошибки в интерфейсе карты, на которые жаловались пользователи.

Для игроков на ПК улучшили отзывчивость управления. В частности, была скорректирована работа триггеров DualShock 4 через Steam Input: действия срабатывают быстрее и не требуют полного нажатия кнопки, что делает геймплей более динамичным.