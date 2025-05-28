Death Stranding 2 получила рейтинг M18 за интенсивное насилие и зрелые темы

Предстоящая игра Death Stranding 2: On The Beach от Kojima Productions официально получила рейтинг M18, а подробности проливают свет на графическое содержание и тематическую интенсивность игры.

Игра сохраняет игровую механику, ориентированную на доставку, от своей предшественницы, сочетающую исследование, перемещение и тактический бой. Игроки будут управлять Сэмом от третьего лица, используя набор инструментов перемещения, передовое оружие и механические приспособления для доставки грузов и выполнения миссий. Успешные доставки улучшают физические возможности Сэма, укрепляя основной цикл развития игры.

Однако причина классификации M18 заключается в первую очередь в изображении реалистичного и иногда гротескного насилия в игре. В то время как боевые сцены содержат брызги крови, когда Сэм сталкивается с человеческими, роботизированными или сверхъестественными врагами, наиболее интенсивный контент возникает во время кинематографических сцен. Они включают в себя графические изображения пыток, расчленения и огнеметных атак на гуманоидные фигуры. Особенно тревожные сцены включают отрубание конечностей, сжигание персонажей заживо и трупы, выставленные в мрачных условиях, таких как пляж, покрытый безжизненными телами младенцев. Особо отмечаются сцены, включающие самоубийство с помощью огнестрельного оружия, расстрел персонажей в упор и другие действия, которые подпадают под то, что она классифицирует как «реалистичное насилие», оправдывая M18.

Помимо насилия, в игре также есть сюрреалистическая сцена сна, в которой двое мужчин обнимаются и окутываются щупальцами, выходящими из их ртов, что еще больше подчеркивает психологические и телесные элементы ужаса в игре. Использование обсценной лексики является частым и сильным, включая варианты ругательства «f**k» и другие вульгарности, такие как «bitch», «damn» и «shit».

Выход Death Stranding 2: On the Beach запланирован на 26 июня 2025 года эксклюзивно для PlayStation 5.