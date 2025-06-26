Death Stranding 2 получила загадочное обновление, и никто не знает, что изменилось

Death Stranding 2: On the Beach наконец-то попала в руки геймеров, но, как уже стало традицией для проектов Хидео Кодзимы, не все так, как кажется. Для игры было выпущено новое обновление под названием 1.04, и никто не знает, на что именно оно влияет.
Заплатка появилась в день запуска игры, но Kojima Productions не опубликовала никаких официальных примечаний, оставив сообщество в полном неведении. Пользователи на Reddit пытаются самостоятельно расшифровать изменения, но пока никаких конкретных результатов добиться не удалось.
Анализируя игру, некоторые игроки сообщали о звуковых глюках в определенные моменты, например, о том, что песни не начинаются в нужный момент. Есть те, кто считает, что патч 1.04 может исправить подобные недочеты, но без официального анонса все остается лишь предположениями. Так что все, кто играл в Death Stranding 2 с момента выхода в раннем доступе, наверняка заметили, что что-то изменилось.
Как всегда, фанаты шутят о том, что это может быть частью одной из многочисленных загадок Кодзимы. Что ж, давайте подождем, пока Kojima Productions сама расскажет нам, что именно они наворотили в Death Stranding 2.
Электросамокаты из игры вырезали чтобы курьерам жизнь мёдом не казалась
Правка на реакцию Сэма, для тех кто разглядывает его шары видимо)
)))))))))
Что у бабы с рукой, в гомне вымазалась?
В игре
Гуано чёрное. Сорбэкс или уголь.
это из шестого эпизода, момент вообще огонь😎
Вы не гении, вы не поймете 🙄
Даже патчи гениальные
Потому что Казима геееений
А откуда они знают, в какой момент должна начаться песня
Лабубу добавили же
Курьер забеременел?
Что тут не понятного, это обновление ради обновления 😊