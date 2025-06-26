Death Stranding 2 получила загадочное обновление, и никто не знает, что изменилось

Death Stranding 2: On the Beach наконец-то попала в руки геймеров, но, как уже стало традицией для проектов Хидео Кодзимы, не все так, как кажется. Для игры было выпущено новое обновление под названием 1.04, и никто не знает, на что именно оно влияет.

Заплатка появилась в день запуска игры, но Kojima Productions не опубликовала никаких официальных примечаний, оставив сообщество в полном неведении. Пользователи на Reddit пытаются самостоятельно расшифровать изменения, но пока никаких конкретных результатов добиться не удалось.

Анализируя игру, некоторые игроки сообщали о звуковых глюках в определенные моменты, например, о том, что песни не начинаются в нужный момент. Есть те, кто считает, что патч 1.04 может исправить подобные недочеты, но без официального анонса все остается лишь предположениями. Так что все, кто играл в Death Stranding 2 с момента выхода в раннем доступе, наверняка заметили, что что-то изменилось.

Как всегда, фанаты шутят о том, что это может быть частью одной из многочисленных загадок Кодзимы. Что ж, давайте подождем, пока Kojima Productions сама расскажет нам, что именно они наворотили в Death Stranding 2.