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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.8 537 оценок

Death Stranding 2 получила загадочное обновление, и никто не знает, что изменилось

Gruz_ Gruz_

Death Stranding 2: On the Beach наконец-то попала в руки геймеров, но, как уже стало традицией для проектов Хидео Кодзимы, не все так, как кажется. Для игры было выпущено новое обновление под названием 1.04, и никто не знает, на что именно оно влияет.

Заплатка появилась в день запуска игры, но Kojima Productions не опубликовала никаких официальных примечаний, оставив сообщество в полном неведении. Пользователи на Reddit пытаются самостоятельно расшифровать изменения, но пока никаких конкретных результатов добиться не удалось.

Анализируя игру, некоторые игроки сообщали о звуковых глюках в определенные моменты, например, о том, что песни не начинаются в нужный момент. Есть те, кто считает, что патч 1.04 может исправить подобные недочеты, но без официального анонса все остается лишь предположениями. Так что все, кто играл в Death Stranding 2 с момента выхода в раннем доступе, наверняка заметили, что что-то изменилось.

Как всегда, фанаты шутят о том, что это может быть частью одной из многочисленных загадок Кодзимы. Что ж, давайте подождем, пока Kojima Productions сама расскажет нам, что именно они наворотили в Death Stranding 2.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Destroited
получила загадочное обновление, и никто не знает, что изменилось

Электросамокаты из игры вырезали чтобы курьерам жизнь мёдом не казалась

7
JackBV

Правка на реакцию Сэма, для тех кто разглядывает его шары видимо)

5
kazak119

)))))))))

1
Случайный Игрок

Что у бабы с рукой, в гомне вымазалась?

5
Roayal cat

В игре

4
hpi

Гуано чёрное. Сорбэкс или уголь.

myLastStop

это из шестого эпизода, момент вообще огонь😎

211186

Вы не гении, вы не поймете 🙄

3
Freund Benno

Даже патчи гениальные

2
Артур Деменко

Потому что Казима геееений

2
Carissa7517
например, о том, что песни не начинаются в нужный момент.

А откуда они знают, в какой момент должна начаться песня

1
John Shep

Лабубу добавили же

Участник сайта

Курьер забеременел?

Viking90

Что тут не понятного, это обновление ради обновления 😊