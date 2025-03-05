Death Stranding 2 получит улучшенные возможности для PS5 Pro

Сиквел Death Stranding, несмотря на отсутствие даты релиза, продолжает обрастать деталями. Свежим источником новостей вновь стала страница игры в цифровом магазине PlayStation Store, где заметили упоминание о поддержке улучшенной версии консоли PS5 Pro. Это значит, что приключенческий экшен от Хидэо Кодзимы будет использовать возможности новой системы уже на старте.

Какие именно улучшения получит Death Stranding 2: On the Beach для PS5 Pro, пока не уточняется. Однако можно предположить, что речь идет о более высоком разрешении изображения, дополнительных настройках кадровой частоты и улучшенной графике. Вероятно, владельцы новой консоли смогут выбрать между режимами с упором на 4K-разрешение и стабильные 60 кадров в секунду. Также не исключено использование технологий улучшенного рендеринга и трассировки лучей для более реалистичного освещения.

Кроме технических подробностей, в последнее время Death Stranding 2 все чаще оказывается в центре внимания. Недавно известный японский исполнитель выпустил официальный музыкальный клип для игры, который усиливает мистическую атмосферу проекта. Параллельно разработчики подтвердили возвращение асинхронного мультиплеера, который уже был знаком по оригинальной игре. Это означает, что игроки снова смогут оставлять друг другу послания и строить объекты, влияя на чужие путешествия.

Точная дата выхода Death Stranding 2: On the Beach пока не объявлена. Ожидается, что новые подробности, включая возможную дату релиза, могут появиться на специальной презентации с участием Хидэо Кодзимы 9 марта.