Death Stranding 2 поражает не только графически, но и технически - загрузки в новой игре Кодзимы практически незаметны

Death Stranding 2: On the Beach — еще одна игра, демонстрирующая потенциал движка Decima, радующая визуальными эффектами и очень коротким временем загрузки.
Об аудиовизуальном оформлении второй Death Stranding вы уже могли прочитать во многих обзорах. Наверное, никто не станет отрицать, что DS 2 выглядит феноменально, как в техническом, так и в дизайнерском плане.
Однако внимание игроков привлекло фактически отсутствующее время загрузки сохранённых игр. Как показал пользователь @Okami13 на X, возвращение к приключению настолько короткое, что вы можете его пропустить, если моргнёте. И это не преувеличение. Даже предыдущие «рекордсмены», которые восхищали коротким временем загрузки игры, похоже, сильно отстают.
Интересный геймплей тоже не заметен? Если вырезать беготню, то что останется от игры помимо кат-сцен?))
Так это дальнобойщики 4 в интерпретации Коджима гения 😝😝😝
Да кат-сцены тоже восторга не вызывают. Наш гений слил в трейлерах все важные моменты из сюжета, не оставив ничего что могло бы удивить.
Гений чё.
То есть вы по трейлерам можете полностью рассказать сюжет, получается?
Вот совсем не мой жанр, в первой части побегал пару часов и забросил.
Но хорошо, что Кодзима выпускает дорогие проекты, которые выглядят странно и не очень обычно.
А то на рынке AAA-тайтлов стагнация.
сколько помню, столько и говорят про стагнацию, каждый год одно и тоже, а каждый год выходит по 2-3 хороших ААА проекта минимум.
В этом году уже kcd 2, дум, ремастер обливиона, мафия в августе и еще как минимум 3 проекта осенью будет.
В данном случае речь не про то, что нет хороших игр. Отнюдь. С 23 по 25 год всё идёт вполне неплохо.
Тут речь, скорее, про то, что теперь компании редко рискуют и пытаются сделать что-то необычное/новое при выпуске высокобюджетных проектов.
в Абобе и КДС2 загрузки тоже не заметны,если отойти на кухню попить
ого! такого же не было в дед спейс римейк ещё 2,5 года назад
В Indiana Jones and the Great Circle и Doom Dark Ages тоже были загрузки быстрыми) К этому надо стремиться!
Интересный факт из первой. Он там движок хорайзен обуздал лучше чем его разрабы) не удивительно так что он и его команда так сработали во 2й части. Молодцы
Во имя дона Графония, эй дайте быстрее такой рулез на ПК🙏🍻🙏 // Nvidia Power
Потерпи, хвалитель ты наш
Эта игра мне напоминает прикол с крютоном и гренкой , когда крютон может стоить 5 евро, а гренка нет:) Игры нет , но есть куча восторженных отзывов. в РДР 2 до сих пор отличные пейзажи давайте ей дадим игру года.