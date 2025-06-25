Death Stranding 2 поражает не только графически, но и технически - загрузки в новой игре Кодзимы практически незаметны

Death Stranding 2: On the Beach — еще одна игра, демонстрирующая потенциал движка Decima, радующая визуальными эффектами и очень коротким временем загрузки.

Об аудиовизуальном оформлении второй Death Stranding вы уже могли прочитать во многих обзорах. Наверное, никто не станет отрицать, что DS 2 выглядит феноменально, как в техническом, так и в дизайнерском плане.

Однако внимание игроков привлекло фактически отсутствующее время загрузки сохранённых игр. Как показал пользователь @Okami13 на X, возвращение к приключению настолько короткое, что вы можете его пропустить, если моргнёте. И это не преувеличение. Даже предыдущие «рекордсмены», которые восхищали коротким временем загрузки игры, похоже, сильно отстают.