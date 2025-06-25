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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.8 517 оценок

Death Stranding 2 поражает не только графически, но и технически - загрузки в новой игре Кодзимы практически незаметны

monk70 monk70

Death Stranding 2: On the Beach — еще одна игра, демонстрирующая потенциал движка Decima, радующая визуальными эффектами и очень коротким временем загрузки.

Об аудиовизуальном оформлении второй Death Stranding вы уже могли прочитать во многих обзорах. Наверное, никто не станет отрицать, что DS 2 выглядит феноменально, как в техническом, так и в дизайнерском плане.

Однако внимание игроков привлекло фактически отсутствующее время загрузки сохранённых игр. Как показал пользователь @Okami13 на X, возвращение к приключению настолько короткое, что вы можете его пропустить, если моргнёте. И это не преувеличение. Даже предыдущие «рекордсмены», которые восхищали коротким временем загрузки игры, похоже, сильно отстают.

21
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Jarvis666

Интересный геймплей тоже не заметен? Если вырезать беготню, то что останется от игры помимо кат-сцен?))

9
MixedTidus

Так это дальнобойщики 4 в интерпретации Коджима гения 😝😝😝

2
ImUndecovahBruh

Да кат-сцены тоже восторга не вызывают. Наш гений слил в трейлерах все важные моменты из сюжета, не оставив ничего что могло бы удивить.

Гений чё.

2
DmitriyKats ImUndecovahBruh

То есть вы по трейлерам можете полностью рассказать сюжет, получается?

1
Lazy Mutton

Вот совсем не мой жанр, в первой части побегал пару часов и забросил.

Но хорошо, что Кодзима выпускает дорогие проекты, которые выглядят странно и не очень обычно.

А то на рынке AAA-тайтлов стагнация.

6
Partenavia

сколько помню, столько и говорят про стагнацию, каждый год одно и тоже, а каждый год выходит по 2-3 хороших ААА проекта минимум.

3
Partenavia Partenavia

В этом году уже kcd 2, дум, ремастер обливиона, мафия в августе и еще как минимум 3 проекта осенью будет.

1
Lazy Mutton Partenavia

В данном случае речь не про то, что нет хороших игр. Отнюдь. С 23 по 25 год всё идёт вполне неплохо.

Тут речь, скорее, про то, что теперь компании редко рискуют и пытаются сделать что-то необычное/новое при выпуске высокобюджетных проектов.

Мясо с майонезом

в Абобе и КДС2 загрузки тоже не заметны,если отойти на кухню попить

5
JohnTornton

ого! такого же не было в дед спейс римейк ещё 2,5 года назад

1
bohdan2015

В Indiana Jones and the Great Circle и Doom Dark Ages тоже были загрузки быстрыми) К этому надо стремиться!

-zotik-

Интересный факт из первой. Он там движок хорайзен обуздал лучше чем его разрабы) не удивительно так что он и его команда так сработали во 2й части. Молодцы

Пользователь ВКонтакте

Во имя дона Графония, эй дайте быстрее такой рулез на ПК🙏🍻🙏 // Nvidia Power

Carissa7517

Потерпи, хвалитель ты наш

1
Hugemozg

Эта игра мне напоминает прикол с крютоном и гренкой , когда крютон может стоить 5 евро, а гренка нет:) Игры нет , но есть куча восторженных отзывов. в РДР 2 до сих пор отличные пейзажи давайте ей дадим игру года.