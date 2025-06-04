Death Stranding 2 потребует по меньшей мере 93 ГБ свободного места на диске

Death Stranding 2: On the Beach запланирован на 26 июня. Поскольку фанаты годами ждут сиквела, эти 20 дней пролетят в мгновение ока. Шумиха вполне реальна, и игра даже получила свой специальный DualSense Controller. Играть в нее можно будет только на PS5, и, естественно, она будет выглядеть намного лучше на PS5 Pro. Но что касается технических деталей? Сколько места на диске понадобится? Что ж, на него могут ответить некоторые новые утечки.

В последние пару дней начали появляться утечки о предполагаемом необходимом дисковом пространстве. И теперь, по словам Максима Чао, главного редактора JeuxActu, требуемый размер диска для Death Stranding 2 составит 92,80 ГБ.

Консоли PS5 имеют около 700 ГБ доступного дискового пространства, но оно обычно заполнено до краев. Размер файлов Death Stranding 2 хотя и не запредельный, но довольно большой, а это значит, что большинству игроков придется выбирать, какие игры удалить, чтобы освободить место на диске. Для справки, Death Stranding на PS4 занимала порядка 45-50 ГБ, Death Stranding: Director’s Cut с дополнительным контентом занимает на PS5 порядка 65 ГБ.