Death Stranding 2 превысила отметку в 2 миллиона проданных копий после выхода на ПК

Выход Death Stranding 2 в Steam 19 марта открыл двери для новой аудитории. Её появление на ПК произошло всего через девять месяцев после версии для PS5, что является самым коротким интервалом, когда-либо зафиксированным для однопользовательской игры Sony, превзойдя время портирования Stellar Blade.
За первую неделю в Steam было продано около 425 000 копий, а с учётом продаж на PS5, где игра уже превысила 1,6 миллиона, она достигла отметки более 2 миллионов копий. Таким образом, на ПК приходится около 21% от общего объёма продаж. Данные предоставлены Alineaanalytics.
Что касается финансовых показателей, цифры также заслуживают внимания. Death Stranding 2 уже принесла более 110 миллионов долларов США на PS5 и около 32,6 миллионов долларов США в Steam. С учётом других платформ, таких как Epic Games, общий доход уже превышает 150 миллионов долларов США.
Запуск на ПК не только привлёк новых игроков, но и оказал прямое влияние на продажи PS5. Во время дебюта в Steam игра показала значительный рост продаж на консолях, что указывает на сильный «эффект ореола».
Даже со скидкой, снизившей цену до 49,69 долларов США, эффект был намного сильнее, чем в предыдущих акциях. В прошлых кампаниях с аналогичными скидками ежедневный пик составлял около 5000 копий.
Однако на этот раз цифры взлетели до небес: ежедневные продажи достигли 12 500 единиц, а на следующий день пик составил 12 800. Этот рост более чем вдвое превзошёл показатели предыдущих скидок. Данные свидетельствуют о том, что выход на ПК стал мощным двигателем, вернув игру в центр внимания и расширив охват акции на консоли.
На ПК вовлечённость игроков также впечатляет. Всего за одну неделю среднее время игры достигло 18 часов. Более трети пользователей превысили 20 часов игрового времени, а почти 5% — 50 часов.
Ещё один важный момент — это вес китайской аудитории, которая составляет почти половину игроков в Steam. Эти данные подтверждают важность ПК как площадки для доступа к огромному и все более влиятельному рынку.
Прием также отражает хорошие показатели: Death Stranding 2 сохраняет около 96% положительных отзывов в Steam, что указывает на то, что версия для ПК смогла понравиться, что является важным фактором для поддержания дальнейшего роста игры.
Ни о чем. Вы только представьте, самый распиаренный геймдизайнер планеты, с неограниченным бюджетом, россыпью звезд, мировым маркетинговым туром и с помощью крупнейшей корпорации за 9 месяцев реализовал всего 1,6КК экземпляров на ведущей платформе, где игорь тонет, из которых львиная часть по предзаказам.
На пк тоже хвалиться нечем, Кримсон Дезерт напрочь переехал кодзимовский проект. Онлайн, как и ожидалось, скромный, у Стеллар Блейд от корейских ноунеймов, где кроме жопы нет ни глубокого сюжета, ни голливудских актеров, были показатели в разы лучше.
Корзина -- сбитый летчик, теперь официально. Лил в уши наивным, какой он креативный, а в результате выдал те же кислые щи второй раз. 95% положительных отзывов и высокое игровое время на душу лишь показывает, что динамики нет, шпилят одни и те же фанатики (половина из Китая), остальные просто массово прошли мимо, поэтому и критиковать некому.
Большие скидки не заставят себя ждать (хотя Сони те еще скупердяи), но даже с ними никто буряту третий раз на эту дорогостоящую духоту денег не выделит.
Пусть теперь Майкрософт прогревает.
Это как так получилось? Даже если умножить 425К проданных копий на 70$ ценник, выходит меньше $30КК. При этом в стим региональные цены (вспоминаем половину из Китая) и комиссия от 25%.
рад за Кодзиму. игра шедевр!
Может после таких цифр Сони одумается и таки продолжит выпускать свои будущие игры на ПК... да не, бредятина какая-то.😁
а вот если бы на Xbox еще выпустили то наверное продажи были бы еще больше )))
сколько?? а чего так мало? у игры бюджет в 200 лямов, Сони получается пока -100 лямов имеют с такой игры, не зря гейния хотят удалить из Сони)