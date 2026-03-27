Death Stranding 2 превысила отметку в 2 миллиона проданных копий после выхода на ПК

Выход Death Stranding 2 в Steam 19 марта открыл двери для новой аудитории. Её появление на ПК произошло всего через девять месяцев после версии для PS5, что является самым коротким интервалом, когда-либо зафиксированным для однопользовательской игры Sony, превзойдя время портирования Stellar Blade.

За первую неделю в Steam было продано около 425 000 копий, а с учётом продаж на PS5, где игра уже превысила 1,6 миллиона, она достигла отметки более 2 миллионов копий. Таким образом, на ПК приходится около 21% от общего объёма продаж. Данные предоставлены Alineaanalytics.

Что касается финансовых показателей, цифры также заслуживают внимания. Death Stranding 2 уже принесла более 110 миллионов долларов США на PS5 и около 32,6 миллионов долларов США в Steam. С учётом других платформ, таких как Epic Games, общий доход уже превышает 150 миллионов долларов США.

Запуск на ПК не только привлёк новых игроков, но и оказал прямое влияние на продажи PS5. Во время дебюта в Steam игра показала значительный рост продаж на консолях, что указывает на сильный «эффект ореола».

Даже со скидкой, снизившей цену до 49,69 долларов США, эффект был намного сильнее, чем в предыдущих акциях. В прошлых кампаниях с аналогичными скидками ежедневный пик составлял около 5000 копий.

Однако на этот раз цифры взлетели до небес: ежедневные продажи достигли 12 500 единиц, а на следующий день пик составил 12 800. Этот рост более чем вдвое превзошёл показатели предыдущих скидок. Данные свидетельствуют о том, что выход на ПК стал мощным двигателем, вернув игру в центр внимания и расширив охват акции на консоли.

На ПК вовлечённость игроков также впечатляет. Всего за одну неделю среднее время игры достигло 18 часов. Более трети пользователей превысили 20 часов игрового времени, а почти 5% — 50 часов.

Ещё один важный момент — это вес китайской аудитории, которая составляет почти половину игроков в Steam. Эти данные подтверждают важность ПК как площадки для доступа к огромному и все более влиятельному рынку.

Прием также отражает хорошие показатели: Death Stranding 2 сохраняет около 96% положительных отзывов в Steam, что указывает на то, что версия для ПК смогла понравиться, что является важным фактором для поддержания дальнейшего роста игры.