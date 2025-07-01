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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.8 587 оценок

Death Stranding 2 разошлась тиражом в 674 тысячи копий за три дня после релиза

IKarasik IKarasik

Аналитический сервис VG Insights поделился первыми оценками продаж Death Stranding 2: On the Beach, релиз которой состоялся 26 июня на PlayStation 5. По подсчётам аналитиков, всего за три дня игру приобрели 674 тысячи человек, причём уже в первый день было продано около 500 тысяч копий.

Судя по динамике, проект Хидео Кодзимы близок к тому, чтобы в ближайшие дни преодолеть отметку в 1 миллион проданных копий.

Наибольший интерес к игре проявили игроки из США — на них приходится 36% продаж. Также в топ-5 рынков вошли Китай (14%), Япония (10%), Великобритания (7%) и Канада (3%).

Отмечается высокая вовлечённость аудитории: в среднем игроки уже провели в игре 12,5 часов, а 4% пользователей набрали свыше 40 часов игрового времени — и это всего за несколько дней после релиза.

Несмотря на отсутствие официальных данных от Kojima Productions, показатели, зафиксированные VG Insights, говорят о мощном старте продолжения одной из самых необычных игр последних лет.

22
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Faeton4ik

Только настоящему гейнию удалось незаметно от всех адаптировать в свою игру абсолют синема rpg-гэй элементы. Сонибои в восторге от игры.))

11
barabear

сонигои любой кал от казаха наворачивают за обе щеки...

9
Kratos.s

У "него" из за*ницы тентакли выросли? О_О

1
-zotik- Kratos.s

Меньше знаешь крепче спишь)

1
Alex Row

весьма неплохо как для эксклюзива

8
My life is a game

интересно это много или мало?

3
Big and Fat

Тут скорее так: это грустно или весело?

6
-zotik-

Ну то ч о она вышла только на одной платформе очень даже хорошо, потом еще дособирает десяток на пк

5
Властелин Сосцов

отлично для такой артхаусной игры

2
caliskan

Маловато как то. Может быстрее на ПК выпустят теперь

3
Властелин Сосцов

а сколько разошлась ассассин? я серьезно, не видел новостей про реальные проданные копии, странно разве нет?

2
Yoshemitsu

а сколько разошлась Индиана Джонс? я серьезно, не видел новостей про реальные проданные копии, странно разве нет?

1
Твоя Мaмкa

Игра может собрать гораздо больше, просто многие ещё ее недооценивают, так как привыкли гамать во всякую хрень, где не надо включать голову

2