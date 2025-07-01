Death Stranding 2 разошлась тиражом в 674 тысячи копий за три дня после релиза

Аналитический сервис VG Insights поделился первыми оценками продаж Death Stranding 2: On the Beach, релиз которой состоялся 26 июня на PlayStation 5. По подсчётам аналитиков, всего за три дня игру приобрели 674 тысячи человек, причём уже в первый день было продано около 500 тысяч копий.

Судя по динамике, проект Хидео Кодзимы близок к тому, чтобы в ближайшие дни преодолеть отметку в 1 миллион проданных копий.

Наибольший интерес к игре проявили игроки из США — на них приходится 36% продаж. Также в топ-5 рынков вошли Китай (14%), Япония (10%), Великобритания (7%) и Канада (3%).

Отмечается высокая вовлечённость аудитории: в среднем игроки уже провели в игре 12,5 часов, а 4% пользователей набрали свыше 40 часов игрового времени — и это всего за несколько дней после релиза.

Несмотря на отсутствие официальных данных от Kojima Productions, показатели, зафиксированные VG Insights, говорят о мощном старте продолжения одной из самых необычных игр последних лет.