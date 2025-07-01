Death Stranding 2 разошлась тиражом в 674 тысячи копий за три дня после релиза

Аналитический сервис VG Insights поделился первыми оценками продаж Death Stranding 2: On the Beach, релиз которой состоялся 26 июня на PlayStation 5. По подсчётам аналитиков, всего за три дня игру приобрели 674 тысячи человек, причём уже в первый день было продано около 500 тысяч копий.
Судя по динамике, проект Хидео Кодзимы близок к тому, чтобы в ближайшие дни преодолеть отметку в 1 миллион проданных копий.
Наибольший интерес к игре проявили игроки из США — на них приходится 36% продаж. Также в топ-5 рынков вошли Китай (14%), Япония (10%), Великобритания (7%) и Канада (3%).
Отмечается высокая вовлечённость аудитории: в среднем игроки уже провели в игре 12,5 часов, а 4% пользователей набрали свыше 40 часов игрового времени — и это всего за несколько дней после релиза.
Несмотря на отсутствие официальных данных от Kojima Productions, показатели, зафиксированные VG Insights, говорят о мощном старте продолжения одной из самых необычных игр последних лет.
Только настоящему гейнию удалось незаметно от всех адаптировать в свою игру абсолют синема rpg-гэй элементы. Сонибои в восторге от игры.))
сонигои любой кал от казаха наворачивают за обе щеки...
У "него" из за*ницы тентакли выросли? О_О
Меньше знаешь крепче спишь)
весьма неплохо как для эксклюзива
интересно это много или мало?
Тут скорее так: это грустно или весело?
Ну то ч о она вышла только на одной платформе очень даже хорошо, потом еще дособирает десяток на пк
отлично для такой артхаусной игры
Маловато как то. Может быстрее на ПК выпустят теперь
а сколько разошлась ассассин? я серьезно, не видел новостей про реальные проданные копии, странно разве нет?
а сколько разошлась Индиана Джонс? я серьезно, не видел новостей про реальные проданные копии, странно разве нет?
Игра может собрать гораздо больше, просто многие ещё ее недооценивают, так как привыкли гамать во всякую хрень, где не надо включать голову