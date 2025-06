Death Stranding 2 стартовала с первой строчки британского розничного чарта

Death Stranding 2: On The Beach дебютировала на первом месте в чартах розничной торговли Великобритании, согласно данным GfK, опубликованным VGCharts. Но, несмотря на то, что игра заняла первое место, цифры не столь обнадеживающие. По данным Криса Дринга с портала The Game Business, продажи Death Stranding 2 на физических носителях на 66 % ниже, по сравнению со стартом продаж первой Death Stranding. Причина? Меняющийся профиль рынка, который становится все более и более цифровым.

По сравнению с предыдущей неделей игры с второй по пятую позиции в рейтинге опустились на одно место. Так, Mario Kart World оказалась на втором месте, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition - на третьем месте, Hogwarts Legacy - на четвертом, а Mario Kart 8 Deluxe - на пятом.

На одну позицию поднялась Minecraft, заняв шестое место, The Thing Remastered оказалась на седьмой строчке чарта, а EA Sports FC 25 опустилась на две позиции, заняв восьмое место. The Witcher III: Wild Hunt GOTY Edition поднялась на одну позицию и заняла девятое место, а Mortal Kombat 1 замкнула топ-10.

Десятка самых продаваемых игр в Великобритании за прошедшую неделю, (данные на 28 июня):