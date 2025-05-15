Death Stranding 2 украсила обложку Edge

Сезон продвижения Death Stranding 2: On The Beach в самом разгаре. Сегодня в продажу поступил 411-й номер Edge Magazine, на обложке которого красуется новая игра Kojima Production - с прекрасной иллюстрацией работы одного из самых любимых и близких художников Хидео Кодзимы..
Йоджи Синкава (Yoji Shinkawa) - японский художник, более всего известный как арт-директор и дизайнер персонажей франшизы Metal Gear, которую создал Кодзима-сан. Он сотрудничает с легендарным разработчиком с тех пор, как тот работал в Konami, и является ключевой фигурой в создании яркого визуального стиля игр серии.
Среди его наиболее узнаваемых черт - свободные, стилизованные мазки, часто выполненные тушью и кистью, придавшие визуальную индивидуальность таким культовым персонажам, как Солид Снейк, Рейден, Биг Босс и многим другим. Помимо Metal Gear, Синкава также является ведущим дизайнером серии Death Stranding от Kojima Productions.
Сиквел постапокалиптического приключения от Kojima Production выйдет 26 июня эксклюзивно для PlayStation 5.
Успех Кодзимы в том, что помимо его таланта, он хорошо платит своим людям. В его команде, которая последовала за ним в никуда из конами, когда того попёрли, есть художник Синкава. Так вот он и рисует все эти крышесносные арты для игр, начиная с мгсов.
А у него есть талант ?
За талант можно взять даже то, что он умеет их преподнести и продать. Но сюжеты классные у него это уже доказано на деле и общепризнанно. Не знаю, что тебе ответить, у тебя нет аргументов, ты просто стандартный ущемленец/серун/завистник всего хорошего.
А когда он был, успех то?
МГС5 -- спорный, далее увольнение из Конами, ДС -- вообще непонятый, с кучей посредстенных отзывов и слабопродаваемый на старте. За десять лет только балабольство, поездки на выставки и ежедневные фото с гостями.
Скоро вырастит поколение, которое не в курсе, за что вообще этого чудака называют гением или вручают ему какие-то награды за выслугу лет.
Успех Кодзимы, как и у студетна, в его зачетке, сначала он на нее работал, теперь она на него. Но промахов у Акеллы все больше и на выпендреж, без которого он никуда, нужно все больше денег.
Отсюда и заискивание с крупнейшими издателями, дорогостоящие приглашенные звезды, лучшие оркестры, записывающие саунд, мировой пиар-тур и прочий нарочитый маркетинг, по стоимости превышающий себестоимость разработки. Все это призвано влезть в голову, чтоб создалось ощущение успеха.
Иначе король окажется голым, как и его геймплей в Странном деде. Все должны
1. Руководство конами заставило его сделать мгс5.
2. Конами хотели свой доильный аппарат аля ассасинскрид.
3. В мгс5 Кодзима сделал только пролог, который заметно отличается по качеству в лучшую сторону, всё остальное и мгсурвайв - дело рук конами без Кодзимы на базе артов и движка от команды Кодзимы.
4. Вообще продукты Кодзимы на 100% ориентированы не на попсу, а на интеллигентную часть общества, если же ты пролетарий - это не твоё - расслабься - ты не в состоянии отбить интерес к его творчеству у нормальных людей - кишка тонкая))
Не надо мне рассказывать эти байки.
Если все гуд, то Хидео Кодзима гейм, если же сел в лужу, то заставили. Этот креативщик там раздул бюджет выше крыши, райдер такой выставил, что, дескать, берлинский филармонический оркестр ему подавай , и т.д. Попутно вел переговоры с той же Сони, которая его и приютила чуть ли не на следующий день после увольнения.
DS -- самая низко оцененная игра от демиурга, кто ее заставил сделать?!
Вопрос риторический, при этом бедолаге еще дали все необходимое, начиная от движка и заканчивая огромной финансовой подержкой. Даже к нам в РФ приезжал на шоу к Урганту и все равно не выстрелила.
Как теперь видим, доильный апарат будет и в этой франшизе, судя по всему, теперь Сони руки выкручивает, а японец мимо проходил.
Ахаха, типичная отмазка, когда за нишевостью маскируют откровенный провал.
Какая тут попса, действительно. В его же проектах не снимаются одни из самых известных голливудских актеров. Еще напиши, что художник должен быть голодным и выставлять свои творения на дешевых развалах, а не в дорогих галереях, это точно про Кодзиму.
И да, серия МГС одна из самых популярных, стелс-эшен вообще чуть ли не им придуман. Но данный режиссер, видимо, реально поверил в свою гениальность, и стал в дорогой обертке толкать какой-то скучный шлак для тонкой прямой кишки.
Синкава - отличный художник, и здорово видеть что спустя почти 30 лет он всё ещё у дел. Вот только гениальный гений мог-бы как-то потоньше намекать на своё якобы отцовство над серией метал гир.