Death Stranding 2 украсила обложку Edge

Сезон продвижения Death Stranding 2: On The Beach в самом разгаре. Сегодня в продажу поступил 411-й номер Edge Magazine, на обложке которого красуется новая игра Kojima Production - с прекрасной иллюстрацией работы одного из самых любимых и близких художников Хидео Кодзимы..

Йоджи Синкава (Yoji Shinkawa) - японский художник, более всего известный как арт-директор и дизайнер персонажей франшизы Metal Gear, которую создал Кодзима-сан. Он сотрудничает с легендарным разработчиком с тех пор, как тот работал в Konami, и является ключевой фигурой в создании яркого визуального стиля игр серии.

Среди его наиболее узнаваемых черт - свободные, стилизованные мазки, часто выполненные тушью и кистью, придавшие визуальную индивидуальность таким культовым персонажам, как Солид Снейк, Рейден, Биг Босс и многим другим. Помимо Metal Gear, Синкава также является ведущим дизайнером серии Death Stranding от Kojima Productions.

Сиквел постапокалиптического приключения от Kojima Production выйдет 26 июня эксклюзивно для PlayStation 5.