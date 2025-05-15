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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 452 оценки

Death Stranding 2 украсила обложку Edge

Gruz_ Gruz_

Сезон продвижения Death Stranding 2: On The Beach в самом разгаре. Сегодня в продажу поступил 411-й номер Edge Magazine, на обложке которого красуется новая игра Kojima Production - с прекрасной иллюстрацией работы одного из самых любимых и близких художников Хидео Кодзимы..

Йоджи Синкава (Yoji Shinkawa) - японский художник, более всего известный как арт-директор и дизайнер персонажей франшизы Metal Gear, которую создал Кодзима-сан. Он сотрудничает с легендарным разработчиком с тех пор, как тот работал в Konami, и является ключевой фигурой в создании яркого визуального стиля игр серии.

Среди его наиболее узнаваемых черт - свободные, стилизованные мазки, часто выполненные тушью и кистью, придавшие визуальную индивидуальность таким культовым персонажам, как Солид Снейк, Рейден, Биг Босс и многим другим. Помимо Metal Gear, Синкава также является ведущим дизайнером серии Death Stranding от Kojima Productions.

Сиквел постапокалиптического приключения от Kojima Production выйдет 26 июня эксклюзивно для PlayStation 5.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
ненавижу тупых

Успех Кодзимы в том, что помимо его таланта, он хорошо платит своим людям. В его команде, которая последовала за ним в никуда из конами, когда того попёрли, есть художник Синкава. Так вот он и рисует все эти крышесносные арты для игр, начиная с мгсов.

4
Light of Tfuth

А у него есть талант ?

6
ненавижу тупых Light of Tfuth

За талант можно взять даже то, что он умеет их преподнести и продать. Но сюжеты классные у него это уже доказано на деле и общепризнанно. Не знаю, что тебе ответить, у тебя нет аргументов, ты просто стандартный ущемленец/серун/завистник всего хорошего.

4
maximus388

А когда он был, успех то?
МГС5 -- спорный, далее увольнение из Конами, ДС -- вообще непонятый, с кучей посредстенных отзывов и слабопродаваемый на старте. За десять лет только балабольство, поездки на выставки и ежедневные фото с гостями.
Скоро вырастит поколение, которое не в курсе, за что вообще этого чудака называют гением или вручают ему какие-то награды за выслугу лет.

Успех Кодзимы, как и у студетна, в его зачетке, сначала он на нее работал, теперь она на него. Но промахов у Акеллы все больше и на выпендреж, без которого он никуда, нужно все больше денег.
Отсюда и заискивание с крупнейшими издателями, дорогостоящие приглашенные звезды, лучшие оркестры, записывающие саунд, мировой пиар-тур и прочий нарочитый маркетинг, по стоимости превышающий себестоимость разработки. Все это призвано влезть в голову, чтоб создалось ощущение успеха.
Иначе король окажется голым, как и его геймплей в Странном деде. Все должны

4
ненавижу тупых maximus388

1. Руководство конами заставило его сделать мгс5.

2. Конами хотели свой доильный аппарат аля ассасинскрид.

3. В мгс5 Кодзима сделал только пролог, который заметно отличается по качеству в лучшую сторону, всё остальное и мгсурвайв - дело рук конами без Кодзимы на базе артов и движка от команды Кодзимы.

4. Вообще продукты Кодзимы на 100% ориентированы не на попсу, а на интеллигентную часть общества, если же ты пролетарий - это не твоё - расслабься - ты не в состоянии отбить интерес к его творчеству у нормальных людей - кишка тонкая))

4
maximus388 ненавижу тупых

Не надо мне рассказывать эти байки.
Если все гуд, то Хидео Кодзима гейм, если же сел в лужу, то заставили. Этот креативщик там раздул бюджет выше крыши, райдер такой выставил, что, дескать, берлинский филармонический оркестр ему подавай , и т.д. Попутно вел переговоры с той же Сони, которая его и приютила чуть ли не на следующий день после увольнения.

DS -- самая низко оцененная игра от демиурга, кто ее заставил сделать?!
Вопрос риторический, при этом бедолаге еще дали все необходимое, начиная от движка и заканчивая огромной финансовой подержкой. Даже к нам в РФ приезжал на шоу к Урганту и все равно не выстрелила.
Как теперь видим, доильный апарат будет и в этой франшизе, судя по всему, теперь Сони руки выкручивает, а японец мимо проходил.

Вообще продукты Кодзимы на 100% ориентированы не на попсу, а на интеллигентную часть общества, если же ты пролетарий - это не твоё - расслабься - ты не в состоянии отбить интерес к его творчеству у нормальных людей - кишка тонкая))

Ахаха, типичная отмазка, когда за нишевостью маскируют откровенный провал.
Какая тут попса, действительно. В его же проектах не снимаются одни из самых известных голливудских актеров. Еще напиши, что художник должен быть голодным и выставлять свои творения на дешевых развалах, а не в дорогих галереях, это точно про Кодзиму.
И да, серия МГС одна из самых популярных, стелс-эшен вообще чуть ли не им придуман. Но данный режиссер, видимо, реально поверил в свою гениальность, и стал в дорогой обертке толкать какой-то скучный шлак для тонкой прямой кишки.

2
MrGrave

Синкава - отличный художник, и здорово видеть что спустя почти 30 лет он всё ещё у дел. Вот только гениальный гений мог-бы как-то потоньше намекать на своё якобы отцовство над серией метал гир.