Death Stranding 2 вышла почти два месяца назад, но о коммерческих успехах игры почти ничего не было сказано

Death Stranding 2 вышла в июне и получила восторженные отзывы от критиков и игроков, однако ожидаемый мгновенный успех не был достигнут. Перед выходом сиквела в оригинале играло около 16 миллионов человек, но прошло уже почти два месяца, и PlayStation и Kojima Productions ещё не сообщили о коммерческих успехах игры.

Несмотря на то, что перед выходом Death Stranding 2 было много ажиотажа, а компании приложили все усилия для маркетинга, продажи игры, возможно, разочаруют. Аналитическая компания Ampere Analysis ранее оценивала продажи игры в июне примерно в 1,3 миллиона экземпляров, но отсутствие официальных данных позволяет предположить, что эта оценка была завышенной.

PlayStation обычно быстро объявляет о планах продаж своих эксклюзивов вскоре после релиза. Например, такие игры, как Final Fantasy 16 и Spider-Man 2, разошлись тиражом в 3 миллиона и 2,5 миллиона копий за первую неделю и первые 24 часа соответственно. Поэтому продолжающееся молчание компании вызывает опасения по поводу коммерческого успеха Death Stranding 2.

Хотя Death Stranding 2 является более нишевым релизом, чем такие игры, как Spider-Man или Final Fantasy, даже менее крупные эксклюзивы PS5, такие как Astro Bot, в конечном итоге смогли продать 1,5 миллиона копий за два месяца. На данный момент Death Stranding 2 может повторить коммерческий успех Astro Bot, но у последнего, вероятно, был гораздо меньший производственный бюджет, поэтому такой же успех не будет иметь большого значения для Death Stranding 2.

Несмотря на все это, Хидео Кодзима выглядит довольным релизом и сейчас сосредоточен на таких проектах, как Physint и OD.