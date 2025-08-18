Death Stranding 2 вышла почти два месяца назад, но о коммерческих успехах игры почти ничего не было сказано

Death Stranding 2 вышла в июне и получила восторженные отзывы от критиков и игроков, однако ожидаемый мгновенный успех не был достигнут. Перед выходом сиквела в оригинале играло около 16 миллионов человек, но прошло уже почти два месяца, и PlayStation и Kojima Productions ещё не сообщили о коммерческих успехах игры.
Несмотря на то, что перед выходом Death Stranding 2 было много ажиотажа, а компании приложили все усилия для маркетинга, продажи игры, возможно, разочаруют. Аналитическая компания Ampere Analysis ранее оценивала продажи игры в июне примерно в 1,3 миллиона экземпляров, но отсутствие официальных данных позволяет предположить, что эта оценка была завышенной.
PlayStation обычно быстро объявляет о планах продаж своих эксклюзивов вскоре после релиза. Например, такие игры, как Final Fantasy 16 и Spider-Man 2, разошлись тиражом в 3 миллиона и 2,5 миллиона копий за первую неделю и первые 24 часа соответственно. Поэтому продолжающееся молчание компании вызывает опасения по поводу коммерческого успеха Death Stranding 2.
Хотя Death Stranding 2 является более нишевым релизом, чем такие игры, как Spider-Man или Final Fantasy, даже менее крупные эксклюзивы PS5, такие как Astro Bot, в конечном итоге смогли продать 1,5 миллиона копий за два месяца. На данный момент Death Stranding 2 может повторить коммерческий успех Astro Bot, но у последнего, вероятно, был гораздо меньший производственный бюджет, поэтому такой же успех не будет иметь большого значения для Death Stranding 2.
Несмотря на все это, Хидео Кодзима выглядит довольным релизом и сейчас сосредоточен на таких проектах, как Physint и OD.
Это потому что нету никакого успеха! Никому не интересно во второй раз играть в унылый симулятор ходьбы! А самому Кодзиме игры уже давно не интересны! Он хочет снимать фильмы, причем фильмы которые понравятся только ему и его ближайшему окружению!
Мне и первый раз не особо интересно было. Так и не осилил.
Никому не интересно - это кому? Тебе и парочке человек радом? Почему ты говоришь за всех? Игра вышла только на ОДНОЙ платформе. Ясень пень будут проблемы с продажами. Давно закончились времена, когда толпы людей ради одной игры бежали покупать консоль.
Многие сейчас тупо ждут релиза на ПК и на других платформах. Как выйдет на ПК, так продажи тут же взлетят до небес, ибо игры Кодзимы гениальны. Точка.
Там в другом дело, во - первых нельзя убивать мулов, то есть они Сэма убивают а их нельзя, ну или таскай каждого убитого до крематория, не унёс во время вся игра заканчивается КОНЕЦ СВЕТА! Тварей слишком мало, пострелять негде, я застроил всю карту, но дождь ломает все мосты дороги и постройки, я всё ремонтировал и всё ломалось снова - вопрос, а зачем вообще тогда что - то строить? Игра какая -то бессмысленная. Кстати сюжета так и не понял, Дали отдыхает.
никогда такого не было и вот опять. не знаю почему кодзиму кличат гением, кроме серий death stranding больше о нем ничего не слышал. делает "гениальные" продукты, которые интересны узкому кругу людей и ему самому, неудивительно что игре не помогли никакие маркетинговые ходы
Значит ты слишком мал ещё, если ни о чём больше не слышал. Гений Кодзима изобрёл жанр тактических стелс экшенов. Его серия игр Metal Gear Solid до сих пор впереди планеты всей в жанре и никто не может сделать лучше, чем у него. В этом месяце ремейк легендарной игры Кодзимы Metal Gear Solid 3 выходит - попробуй... тогда поймёшь, почему Кодзима гений. Если бы не он, тогда жанр тактических стелс экшенов был бы мёртв сегодня. Лучший стелс геймплей есть только в играх Кодзимы. Точка.
Так говоришь, что только он один работал над MGS. Это всё равно, что сказать - гений Илон Маск в одиночку изобрёл SpaceX и Tesla. Если бы не он, ничего бы этого не было. Вот и с Кодзимой так же. Он просто распиаренное лицо, маскот по сути и не более того. И то, что после MGS5 он так и не смог создать что-то сопоставимое по уровню хотя бы с тем же Metal Gear Solid 3 - лишь подтверждает выше сказанное.
Ну, все. Раз не называют даже количество игроков - сто процент, игра провал.
Коконами сейчас на коне, а кудзима жидко обосрался.
Жиза.
нехрен жопу плойке продавать
в стиме давай кожамба
а ты купишь?
хахахахахахах просто новость из воздуха. с продажами игры там все в норме. это все же одна из лучших игр этого года, если не лучшая!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
значит ждём на ПК и в сразу в EGS.))
ну на пк по-любому выйдет
Надеюсь провалится, первая была лучше, вторая соевой вышла, все персы уроды, беременные борцуньи, лысые, негры и тд.