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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.8 556 оценок

Death Stranding 2 вызывает перегрев PS5 у многих игроков

monk70 monk70

Запуск Death Stranding 2 был довольно успешным, и некоторые называют его одним из лучших игровых сиквелов на данный момент. Для многих игра уже является победителем в номинации «Игра года 2025», но у неё всё же есть критические ошибки, которые влияют на многих геймеров.

Многие игроки на интернет-форумах сообщают, что Death Stranding 2 вызывает серьёзные проблемы с перегревом на PS5 и ее модификациях. Удивительно, но виновником является не визуально приятный игровой процесс, а подробный экран карты в игре. Открытие экрана карты Death Stranding 2 заставляет консоль становится очень горячей на ощупь и позже просто отключаться.

Эта дилемма в основном затрагивает базовых игроков PS5 и Slim, но несколько сообщений от пользователей PS5 Pro также появились в других темах. Возможным объяснением является то, что экран карты, вероятно, снимает ограничение частоты кадров, что доводит графический процессор до предела и вызывает перегрев.

Некоторые игроки также отметили, что недавний патч не исправил проблему полностью, но несколько ее уменьшил. Так что, возможно, это лишь вопрос времени, когда Kojima Productions полностью устранит этот баг.

41
85
Комментарии: 85
Ваш комментарий
Искусственный интеллeкт

фигня это всё. играю сутками в эту игру и никаких перегревов нет... только если возгорание пукана у хейтеров, особенно тех двух с ixbt

29
Даздрасен Дыклоп
играю сутками в эту игру

И как, нравится по пустым локам на бибике кататься, аванпосты дрочить, принеси - подай заниматься?

11
Pravdarub Даздрасен Дыклоп

Ты про snowrunner или spinteser?

8
Даздрасен Дыклоп Pravdarub

Я про поделку от бурята на которую все фапают. Или там другой гейплей?

11
no homo

Очевидно 5 плойка уже не способна нормально запускать новые игры. Даже не представляю как на ней будет идти 6 гта.

25
вупсич пупсич

"Уже", а может быть "всегда"?

15
Nereteresis

Графу мало порезали, и в оптимизон не смогли, патч - два исправят.

4
Dark1994

Мне интересно как она на сириес с пойдет)

3
Diablonos

А эти "многие игроки" сейчас с тобой в одной комнате?

9
Человек-Анекдот

Да, когда открываю реддит и вижу всех этих людей с этой проблемой

2
Freund Benno Человек-Анекдот

проблемных людей

чиголбери

Нормально, пусть на PS5 тестируют, а на ПК выйдет уже отполированная до блеска яиц, вот тогда и поиграем :)

8
ZestfulGollum

Дожить бы еще до выхода

1
Pravdarub

Точно как первый last of us.

6
Ziyter7

Ремейк первой ластухи передаёт привет))

2
BloomingVysor

Да охлада не хватает просто, вот и отрубаются. Просто нужно было графон еще урезать, что бы меньше нагружалась

5
jax baron

там пустота - куда ещё урезать?

2
BloomingVysor jax baron

Ну пускай консоли тогда быстрее исчерпывают ресурс и перегреваются. Понятно дело что и так урезано, но что поделать то?

1
Ziyter7 BloomingVysor

Оптимизировать игры? Да не, бред какой-то.

2
SoRaS3

Пока выйдет новый патч, консоли уже повыходят со строя. )

5
UralGames83Ru

Вот тебе и плейстанция, а на ПК такого не будет. 🙈😁😁😁😁

5
AndruhaGruz

Так на ПК и игры нет 🫡

4
ZestfulGollum AndruhaGruz

Ну скоро будет

2
AndruhaGruz ZestfulGollum

Когда? Пока она выйдет на ПК уже все будут ждать третью.

2
TurboKapycta

Бред, есть игры которые нагружают пс5 намного сильней, и никаких перегревов, туфта полная

5
askazanov

Нормально, такое сейчас в тренде!))))

3
Пользователь ВКонтакте

эксклюзивы, искусственно запертые на одной платформе, вообще не должны претендовать на игру года имхо // Марина Мишурова

3
Пользователь ВКонтакте

🤡🖕 // Vengel Bryde

1
Pravdarub

Обиженка.

4
Пользователь ВКонтакте

Эта ху.ня сильно отличается от первой?
Первой прошел и не понял что там такого гениального
Просто гуано // Дмитрий Басирович

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