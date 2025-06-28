Death Stranding 2 вызывает перегрев PS5 у многих игроков

Запуск Death Stranding 2 был довольно успешным, и некоторые называют его одним из лучших игровых сиквелов на данный момент. Для многих игра уже является победителем в номинации «Игра года 2025», но у неё всё же есть критические ошибки, которые влияют на многих геймеров.
Многие игроки на интернет-форумах сообщают, что Death Stranding 2 вызывает серьёзные проблемы с перегревом на PS5 и ее модификациях. Удивительно, но виновником является не визуально приятный игровой процесс, а подробный экран карты в игре. Открытие экрана карты Death Stranding 2 заставляет консоль становится очень горячей на ощупь и позже просто отключаться.
Эта дилемма в основном затрагивает базовых игроков PS5 и Slim, но несколько сообщений от пользователей PS5 Pro также появились в других темах. Возможным объяснением является то, что экран карты, вероятно, снимает ограничение частоты кадров, что доводит графический процессор до предела и вызывает перегрев.
Некоторые игроки также отметили, что недавний патч не исправил проблему полностью, но несколько ее уменьшил. Так что, возможно, это лишь вопрос времени, когда Kojima Productions полностью устранит этот баг.
фигня это всё. играю сутками в эту игру и никаких перегревов нет... только если возгорание пукана у хейтеров, особенно тех двух с ixbt
И как, нравится по пустым локам на бибике кататься, аванпосты дрочить, принеси - подай заниматься?
Ты про snowrunner или spinteser?
Я про поделку от бурята на которую все фапают. Или там другой гейплей?
Очевидно 5 плойка уже не способна нормально запускать новые игры. Даже не представляю как на ней будет идти 6 гта.
"Уже", а может быть "всегда"?
Графу мало порезали, и в оптимизон не смогли, патч - два исправят.
Мне интересно как она на сириес с пойдет)
А эти "многие игроки" сейчас с тобой в одной комнате?
Да, когда открываю реддит и вижу всех этих людей с этой проблемой
проблемных людей
Нормально, пусть на PS5 тестируют, а на ПК выйдет уже отполированная до блеска яиц, вот тогда и поиграем :)
Дожить бы еще до выхода
Точно как первый last of us.
Ремейк первой ластухи передаёт привет))
Да охлада не хватает просто, вот и отрубаются. Просто нужно было графон еще урезать, что бы меньше нагружалась
там пустота - куда ещё урезать?
Ну пускай консоли тогда быстрее исчерпывают ресурс и перегреваются. Понятно дело что и так урезано, но что поделать то?
Оптимизировать игры? Да не, бред какой-то.
Пока выйдет новый патч, консоли уже повыходят со строя. )
Вот тебе и плейстанция, а на ПК такого не будет. 🙈😁😁😁😁
Так на ПК и игры нет 🫡
Ну скоро будет
Когда? Пока она выйдет на ПК уже все будут ждать третью.
Бред, есть игры которые нагружают пс5 намного сильней, и никаких перегревов, туфта полная
Нормально, такое сейчас в тренде!))))
эксклюзивы, искусственно запертые на одной платформе, вообще не должны претендовать на игру года имхо // Марина Мишурова
🤡🖕 // Vengel Bryde
Обиженка.
Эта ху.ня сильно отличается от первой?
Первой прошел и не понял что там такого гениального
Просто гуано // Дмитрий Басирович