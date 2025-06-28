Death Stranding 2 вызывает перегрев PS5 у многих игроков

Запуск Death Stranding 2 был довольно успешным, и некоторые называют его одним из лучших игровых сиквелов на данный момент. Для многих игра уже является победителем в номинации «Игра года 2025», но у неё всё же есть критические ошибки, которые влияют на многих геймеров.

Многие игроки на интернет-форумах сообщают, что Death Stranding 2 вызывает серьёзные проблемы с перегревом на PS5 и ее модификациях. Удивительно, но виновником является не визуально приятный игровой процесс, а подробный экран карты в игре. Открытие экрана карты Death Stranding 2 заставляет консоль становится очень горячей на ощупь и позже просто отключаться.

Эта дилемма в основном затрагивает базовых игроков PS5 и Slim, но несколько сообщений от пользователей PS5 Pro также появились в других темах. Возможным объяснением является то, что экран карты, вероятно, снимает ограничение частоты кадров, что доводит графический процессор до предела и вызывает перегрев.

Некоторые игроки также отметили, что недавний патч не исправил проблему полностью, но несколько ее уменьшил. Так что, возможно, это лишь вопрос времени, когда Kojima Productions полностью устранит этот баг.