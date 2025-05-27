Death Stranding 2 задумывалась как DLC для первой игры, но все изменил Covid

На первый взгляд, это классический сиквел. Death Stranding 2: On the Beach отправит игроков в Мексику и Австралию и предложит новую историю с возвращением знакомых персонажей. Тем не менее, изначально Хидео Кодзима планировал, что это будет не полноценный сиквел, а лишь расширение к оригинальной игре 2019 года.

В этом DLC предполагалось показать, как события из первой Death Stranding повлияли на остальной мир - в частности, Кодзима хотел затронуть тему влияния хиральных облаков на ракетные исследования и космические путешествия, о чем он рассказал в своем подкасте Koji10.

В начале 2020 года планы начали обретать конкретные очертания, когда Кодзима обратился к Леа Сейду (Фрэджайл) с предложением повторить ее роль. Новые сцены должны были войти в Director's Cut и завершить оригинальную игру клиффхэнгером. Но тут вмешалась пандемия. В связи с ограничениями ключевые эпизоды с Леа Сейду и Норманом Ридусом (Сэм Бриджес) не удалось отснять, и Кодзима принял решение переработать проект. В итоге оригинальное DLC превратилось в самостоятельную игру.

Сюжет Death Stranding 2 разворачивается спустя одиннадцать лет после событий первой игры и поначалу соответствует сценариям, ранее задуманным для расширения. Впрочем, не все оригинальные идеи попали в новую игру. Так, Кодзима отказался от системы, в которой у Сэма росли волосы и борода. Также ограничения коснулись возвращения некоторых знакомых NPC, так называемых «Препперы».

Что интересно, во время разработки Кодзима вновь окружил себя множеством знаменитостей из мира кино, игр и медиа. Но тут он столкнулся с неожиданной проблемой - лимитом на количество приглашенных персонажей. Ему пришлось лично сообщать ряду звезд, что они не появятся в игре. Не увидим мы в игре и самого Кодзимы. По его словам, те, кто получили шанс, могли сами выбрать, как будут выглядеть их NPC.

Сюжетное расширение для Death Stranding 2 пока не планируется. Кодзима считает, что игровая индустрия начинает отходить от подобной практики в целом. Впрочем, он не скрывает возможности включить в будущее обновление дополнительный контент, не вошедший в базовую игру.

Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня на PlayStation 5. Впоследствии ожидается версия для ПК, а затем, возможно, и для Xbox Series X/S.