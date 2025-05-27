Death Stranding 2 задумывалась как DLC для первой игры, но все изменил Covid

На первый взгляд, это классический сиквел. Death Stranding 2: On the Beach отправит игроков в Мексику и Австралию и предложит новую историю с возвращением знакомых персонажей. Тем не менее, изначально Хидео Кодзима планировал, что это будет не полноценный сиквел, а лишь расширение к оригинальной игре 2019 года.
В этом DLC предполагалось показать, как события из первой Death Stranding повлияли на остальной мир - в частности, Кодзима хотел затронуть тему влияния хиральных облаков на ракетные исследования и космические путешествия, о чем он рассказал в своем подкасте Koji10.
В начале 2020 года планы начали обретать конкретные очертания, когда Кодзима обратился к Леа Сейду (Фрэджайл) с предложением повторить ее роль. Новые сцены должны были войти в Director's Cut и завершить оригинальную игру клиффхэнгером. Но тут вмешалась пандемия. В связи с ограничениями ключевые эпизоды с Леа Сейду и Норманом Ридусом (Сэм Бриджес) не удалось отснять, и Кодзима принял решение переработать проект. В итоге оригинальное DLC превратилось в самостоятельную игру.
Сюжет Death Stranding 2 разворачивается спустя одиннадцать лет после событий первой игры и поначалу соответствует сценариям, ранее задуманным для расширения. Впрочем, не все оригинальные идеи попали в новую игру. Так, Кодзима отказался от системы, в которой у Сэма росли волосы и борода. Также ограничения коснулись возвращения некоторых знакомых NPC, так называемых «Препперы».
Что интересно, во время разработки Кодзима вновь окружил себя множеством знаменитостей из мира кино, игр и медиа. Но тут он столкнулся с неожиданной проблемой - лимитом на количество приглашенных персонажей. Ему пришлось лично сообщать ряду звезд, что они не появятся в игре. Не увидим мы в игре и самого Кодзимы. По его словам, те, кто получили шанс, могли сами выбрать, как будут выглядеть их NPC.
Сюжетное расширение для Death Stranding 2 пока не планируется. Кодзима считает, что игровая индустрия начинает отходить от подобной практики в целом. Впрочем, он не скрывает возможности включить в будущее обновление дополнительный контент, не вошедший в базовую игру.
Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня на PlayStation 5. Впоследствии ожидается версия для ПК, а затем, возможно, и для Xbox Series X/S.
нет все изменил Codzima он почесал репу и такой "а нагрею ка я их посильнее"
Death Stranding 2 задумывалась как DLC для первой игры, но все изменило желание ускоглазого Кадзимбы стянуть как можно больше деньжат со своих преданных фанатов! -fix
Не неси чепухи. Он ещё в одном из интервью перед релизом первой части говорил, что собирается сделать две игры, чтобы зародить новый жанр.
Death Stranding 2 задумывалась как DLC для первой игры, но захотелось бабла по больше...
Ну началось. А может просто бабок побольше захотелось заработать раз фортило.
Не впервой продавать DLC как новая часть. Тот же Resident Evil 3 Remake задумывался как DLC к 2 часть Remake.
не задумывалась она как длс, не неси чушь
задумывали просто сделать две игры в одной, понимаешь? чуешь разницу?
это Far Cry New Dawn как DLC задумывался а вони было от продажных обзорщиков "нет это не так и юбисофт вообще молодцы"
так по всем современным сиквелом прямо видно, что это та же самая игра, ничего нового для фуллпрайса в них нет
буквально раздутые длс всякой тупой активностью и огромной картой с медленным передвижением по ней, дабы тебе "игра" казалась большой
вы там солей вкинули?
11 месяцев может?
Или хотя бы читайте через пару строк, что пишет вам нейросеть
Играю. Ну такое себе, еще этот ребенок, ну бред же.
ну иди дальше в бабаджи играй)