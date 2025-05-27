Death Stranding получилась весьма "странной", как признался сам Хидэо Кодзима - и вторая часть не опустит эту планку

Хидэо Кодзима вновь подтвердил, что его творчество следует своей, довольно необычной логике. В свежем интервью для Edge Magazine легендарный разработчик признал, что Death Stranding действительно получилась «странной» — и, судя по всему, именно этого он и добивался. Игра, в которой вы начинаете с переноски трупа президента США к крематорию, изначально задумывалась как опыт, нарушающий привычные шаблоны повествования и взаимодействия с игровым миром.

Кодзима уточнил, что всегда старается следовать собственному виденью игрового проекта и доверяет развитие игры только самому себе или команде с которой работает. Он не подвержен влиянию новомодных трендов и не пытается следовать за хайповыми механиками, которые больше утомляют своей вездесущностью. По его словам, он всегда стремится к созданию уникального опыта, а если кто-то считает его работу слишком странной — это уже не его забота. Такие высказывания только подтверждают: Death Stranding 2: On the Beach сохранит — а, возможно, даже усилит — фирменную «интеллектуальную эксцентричность», за которую Кодзиму как восхваляют, так и критикуют.

О том, насколько масштабно изменится тон сиквела, свидетельствуют и другие откровения разработчика. В недавнем интервью Кодзима сравнил Death Stranding 2 с эпохой Ост-Индской компании, намекнув на возросшее значение оружия и конфликтов, сменивших идею единения.

Напомним, Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня 2025 года эксклюзивно на PlayStation 5. Позднее проекта также добереться до ПК. Уже завтра ожидается свежий трейлер или другой важный анонс, который, возможно, раскроет новые детали предстоящего приключения. Кодзима, как и прежде, остаётся верен себе: он продолжает создавать игры, которые, по его признанию, не обязаны нравиться всем.