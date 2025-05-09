Динамичней, разнообразней и дающая надежду: ещё немного впечатлений журналистов на основе 30 часов Death Stranding 2

Журналисты отметили, что когда речь идёт о превью (предварительное мнение), то обычно их приглашают поиграть несколько часов. Тут они играли четыре дня в течение 30 часов. Некоторые отметили, что им дали пройти около 40% проекта. Это подчёркивает уверенность Sony и самого Хидео Кодзимы в игре. Кстати, давали играть на обычной PS5, а не на PS5 Pro.

Посмотрев несколько мнений, сложилось впечатление, что первая часть Death Stranding была пробой пера. Её задумку и ядро хвалили, но геймплей вокруг этого ядра был специфический и для многих сложный — возможно на грани с разочарованием. А сюжет мог сбивать с толку. Кажется, со второй частью Кодзима учёл все нюансы и критику и довёл формулу до состояния, близкому к идеальному.

Основа прежняя — это всё ещё игра о курьере с доставкой из точки A в точку B. Вы и игроки по всему миру помогаете сделать мир вновь единым — хотя бы в игре. В век, когда человечество вновь разобщено, в Death Stranding Кодзима хочет вновь дать надежду.

Переходим к конкретике:

Темп игры вырос. Если в начале первой части было огромное количество роликов прежде, чем вам давали играть, то тут там вам почти сразу дают управлять героем. Конечно, роликов во вступлении хватает, но их разбавляет геймплей.

В меню игры есть возможность посмотреть краткий обзор сюжета первой части. Но помогает он не очень. Вторая часть весьма резко погружает вас во вселенную, не тратя время на повторное знакомство с героями и миром. Если не хотите играть в первую часть, то рекомендуется как минимум посмотреть расширенный вариант обзора сюжета на YouTube. Metal Gear часто скакала по временным отрезкам. Тут Кодзима решил сделать прямое продолжение.

События игры разворачиваются в новой стране. Даже на новом континенте. Цель - вновь соединить мир.

Мир стал разнообразней на биомы. Красивые горы остались, но появились джунгли и пустыни.

Динамичная смена погодных явлений. Наводнения, бури в пустыне, лесные пожары. При этом на них завязаны гейплейные ситуации. Например, есть устройство уровня «Сплатун», позволяющее тушить пожар.

Путешествие и исследование мира: пешее передвижение опредёленно стало легче и меньше наказывать за ошибки. Некоторые сказали, что да, стало легче, но приятная часть того испытания от передвижения ещё осталась.

Появилась возможность установить пулемёт на грузовик и стрелять прямо во время движения.

У игры появились дневные и ночные циклы. Некоторые противники появляются только ночью. Можно включать и выключать свой фонарик и фары на транспорте. Если они включены, то вас легче заметить.

Больше всего изменений были в боёвке и стелсе.

Примерно четверть миссий в игре — это схватки с людьми. Посещение вражеских лагерей, кража оттуда или саботаж. Есть два основных способа прохождения — открытый бой или стелс. Тут сложно не сравнивать игру с Metal Gear Solid V.

Инструментов у боёвки стало куда больше: больше огнестрельного оружия, оружия для ближнего боя, гранат, для отвлечения и других видов нейтрализации. Вновь Metal Gear Solid.

Единственная проблема, общая логика таких сражений и их настройка, например, ИИ-противника, не сильно изменилась. Сражения в открытом бою или стелсе ощущаются весьма лёгкими. Тем не менее они вносят своё разнообразие в исследование мира и прохождение.

Сам Кодзима в FAQ сказал, что добавил больше такого экшена по просьбе фанатов вернуть Metal Gear Solid. Тем не менее сам разработчик считает игру в первую очередь о доставке. Просто теперь вы можете быстро проехать мимо лагеря, пройти в стороне, пройти по стелсу или вступить в открытый бой. Суть игры остаётся в доставке.

Вероятно, игра по продолжительности будет на уровне первой части или даже больше.

Сэм открыл для себя iPod. Теперь можно слушать музыку, которую вы нашли, прямо во время путешествий, .

Сюжет стал более понятным. А для быстрого усвоения добавили глоссарий, в котором можно посмотреть информацию по текущему состоянию дел и персонажам.

Если вам понравилась первая часть, то от второй с большой вероятностью останетесь в восторге. Если концепция в целом понравилась, но чего-то не хватало, то стоит дать второй части шанс.