Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.8 907 оценок

Для Death Stranding 2: On the Beach на ПК вышел патч 1.1 с улучшениями и исправлениями ошибок

monk70 monk70

Разработчики из Kojima Productions совместно с Nixxes Software выпустили обновление под номером 1.1 для ПК-версии Death Stranding 2: On the Beach, которое сосредоточено на повышении производительности и общей стабильности, а также исправлении ряда заметных проблем, о которых активно сообщало сообщество.

В частности, устранён баг, из-за которого у некоторых игроков не загружались VR-тренировочные миссии, а также решена проблема с отображением друзей из Steam в системе Social Strand Service. Отдельное внимание уделено технологиям масштабирования: исправлена ошибка, возникавшая при одновременном использовании AMD FSR или Intel XeSS вместе с NVIDIA DLSS.

Кроме того, патч включает:

  • Улучшения производительности и стабильности,
  • Правки графики и интерфейса,
  • Доработки локализации,
  • Различные мелкие исправления.

Разработчики отмечают, что продолжают внимательно следить за отзывами игроков и уже работают над следующими обновлениями, которые принесут дополнительные улучшения.

ДаДжи

кому это нахрен нужно на пк??

8