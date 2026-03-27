Для Death Stranding 2: On the Beach на ПК вышел патч 1.1 с улучшениями и исправлениями ошибок

Разработчики из Kojima Productions совместно с Nixxes Software выпустили обновление под номером 1.1 для ПК-версии Death Stranding 2: On the Beach, которое сосредоточено на повышении производительности и общей стабильности, а также исправлении ряда заметных проблем, о которых активно сообщало сообщество.

В частности, устранён баг, из-за которого у некоторых игроков не загружались VR-тренировочные миссии, а также решена проблема с отображением друзей из Steam в системе Social Strand Service. Отдельное внимание уделено технологиям масштабирования: исправлена ошибка, возникавшая при одновременном использовании AMD FSR или Intel XeSS вместе с NVIDIA DLSS.

Кроме того, патч включает:

Улучшения производительности и стабильности,

Правки графики и интерфейса,

Доработки локализации,

Различные мелкие исправления.

Разработчики отмечают, что продолжают внимательно следить за отзывами игроков и уже работают над следующими обновлениями, которые принесут дополнительные улучшения.