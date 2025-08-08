Для Death Stranding 2: On the Beach выпущено обновление 1.08, исправляющее подтормаживания камеры и окружения

Компания Kojima Productions совместно с аккаунтом PlayStation Studios XDEV в социальных сетях объявили о выходе нового обновления для Death Stranding 2: On the Beach. Обновление размером 925,1 МБ исправляет одну серьёзную ошибку, связанную с внутриигровой камерой.

Согласно объявлению, ошибка могла приводить к подтормаживанию камеры и окружения во время движения в игре. Новое обновление 1.08 исправляет эту проблему, а также множество других мелких проблем и вносит некоторые улучшения в саму игру.

Death Stranding 2: On the Beach вышла на PS5 в июне.