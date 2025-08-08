ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.7 705 оценок

Для Death Stranding 2: On the Beach выпущено обновление 1.08, исправляющее подтормаживания камеры и окружения

monk70 monk70

Компания Kojima Productions совместно с аккаунтом PlayStation Studios XDEV в социальных сетях объявили о выходе нового обновления для Death Stranding 2: On the Beach. Обновление размером 925,1 МБ исправляет одну серьёзную ошибку, связанную с внутриигровой камерой.

Согласно объявлению, ошибка могла приводить к подтормаживанию камеры и окружения во время движения в игре. Новое обновление 1.08 исправляет эту проблему, а также множество других мелких проблем и вносит некоторые улучшения в саму игру.

Death Stranding 2: On the Beach вышла на PS5 в июне.

15
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
askazanov

Чё то о ней быстро забыли )))))

1
Meddypap

Так можно практически о любой современной игре сказать

5
Scorpion_GamePlay

Получается только в январе 2026 года на пк. Эх

1
ze1n_82

да ты что? в январе 50го года пока

DezkQ

Так, падажи, это же ИСКЛЮЗИВ! Еще и от "ГЕНИЯ" а на СОСОЛЯХ ВСЕГДА ИДЕАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ! БАГОВ НЕТ и Т.Д. !!! ЧТО ЗА ПОКЛЁП ?! А ТУТ ПАТЧ и аж 1.08!

maximus388

Зря исправили. В игре априори с тормозным геймплеем и пустым миром обязательно должна быть тормозная камера и окружение.
Так сказать, чтоб гениальная духота полностью поглотила аудиторию, оставила долгосрочное впечатдение и можно было достичь баланс между раздражением и унынием.