Для Death Stranding 2: On the Beach вышел патч 1.10 на ПК

Разработчики Death Stranding 2: On the Beach выпустили обновление 1.10 для ПК-версии игры. Патч направлен на устранение технических проблем и повышение общей стабильности.
Одним из главных исправлений стала ошибка, из-за которой игра могла зависнуть при использовании мгновенной камеры (Instant Camera). Также разработчики устранили проблему со Steam Input: при назначении одного и того же действия на несколько кнопок игра могла отображать неправильные значки управления.
Кроме того, исправлен визуальный дефект, возникавший при создании скриншотов с включённым масштабированием DLSS — в некоторых случаях на изображениях появлялись искажения.
Что изменилось в патче 1.10
- исправлено зависание при использовании мгновенной камеры;
- устранена ошибка Steam Input с некорректным отображением иконок управления при повторном назначении действий;
- исправлены визуальные артефакты на скриншотах при использовании DLSS;
- внесены различные улучшения стабильности.
исправлены визуальные артефакты на скриншотах при использовании DLSS, а вони то было лушая мыльница, на деле самая говенная
Кальчик удалён на середине игры за дебильный сюжет, персонажей и бессмысленный геймплей - дали гов_овоз и вся фишка игры пропала.