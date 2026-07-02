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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 1 122 оценки

Для Death Stranding 2: On the Beach вышел патч 1.10 на ПК

monk70 monk70

Разработчики Death Stranding 2: On the Beach выпустили обновление 1.10 для ПК-версии игры. Патч направлен на устранение технических проблем и повышение общей стабильности.

Одним из главных исправлений стала ошибка, из-за которой игра могла зависнуть при использовании мгновенной камеры (Instant Camera). Также разработчики устранили проблему со Steam Input: при назначении одного и того же действия на несколько кнопок игра могла отображать неправильные значки управления.

Кроме того, исправлен визуальный дефект, возникавший при создании скриншотов с включённым масштабированием DLSS — в некоторых случаях на изображениях появлялись искажения.

Что изменилось в патче 1.10

  • исправлено зависание при использовании мгновенной камеры;
  • устранена ошибка Steam Input с некорректным отображением иконок управления при повторном назначении действий;
  • исправлены визуальные артефакты на скриншотах при использовании DLSS;
  • внесены различные улучшения стабильности.
ПК 26 Обновления 17
17
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Soft Zechariah

исправлены визуальные артефакты на скриншотах при использовании DLSS, а вони то было лушая мыльница, на деле самая говенная

4
Шрек vs Clair Obser 33

Кальчик удалён на середине игры за дебильный сюжет, персонажей и бессмысленный геймплей - дали гов_овоз и вся фишка игры пропала.