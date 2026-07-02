Для Death Stranding 2: On the Beach вышел патч 1.10 на ПК

Разработчики Death Stranding 2: On the Beach выпустили обновление 1.10 для ПК-версии игры. Патч направлен на устранение технических проблем и повышение общей стабильности.

Одним из главных исправлений стала ошибка, из-за которой игра могла зависнуть при использовании мгновенной камеры (Instant Camera). Также разработчики устранили проблему со Steam Input: при назначении одного и того же действия на несколько кнопок игра могла отображать неправильные значки управления.

Кроме того, исправлен визуальный дефект, возникавший при создании скриншотов с включённым масштабированием DLSS — в некоторых случаях на изображениях появлялись искажения.

Что изменилось в патче 1.10