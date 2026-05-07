Для ПК-версии Death Stranding 2: On the Beach вышел патч 1.7

Патч 1.7 для Death Stranding 2: On the Beach уже доступен на ПК. Обновление устраняет подтормаживания в коротких переходных кат-сценах — например, при пополнении фляги в убежище или во время пряток в почтовом ящике.
Также разработчики исправили редкую ошибку, которая могла вызывать зависание игры и снижение отзывчивости системы при создании ручного сохранения на некоторых конфигурациях ПК.
Авторы поблагодарили игроков за отзывы и помощь в улучшении игры.
Вот я понимаю студия портирования игр для PC Nixxes Software доводит игру до идеала патчи каждые две недели
На 1.4 пройду лучше. А то вылезут косяки. Вроде и поправили, а люди потом вылеты ловят которых раньше не было,судя по комментариям.