Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 1 066 оценок

Для ПК-версии Death Stranding 2: On the Beach вышел патч 1.7

monk70 monk70

Патч 1.7 для Death Stranding 2: On the Beach уже доступен на ПК. Обновление устраняет подтормаживания в коротких переходных кат-сценах — например, при пополнении фляги в убежище или во время пряток в почтовом ящике.

Также разработчики исправили редкую ошибку, которая могла вызывать зависание игры и снижение отзывчивости системы при создании ручного сохранения на некоторых конфигурациях ПК.

Основные изменения патча 1.7:

  • исправлены подтормаживания в коротких переходных кат-сценах;
  • устранена редкая проблема с зависанием игры при ручном сохранении.

Авторы поблагодарили игроков за отзывы и помощь в улучшении игры.

Комментарии:  7
BADR007

Вот я понимаю студия портирования игр для PC Nixxes Software доводит игру до идеала патчи каждые две недели

8
CommunicativeDorn

На 1.4 пройду лучше. А то вылезут косяки. Вроде и поправили, а люди потом вылеты ловят которых раньше не было,судя по комментариям.