Для ПК-версии Death Stranding 2 вышел патч 1.8 с различными правками и улучшениями

Патч 1.8 для Death Stranding 2: On the Beach уже доступен на ПК. Обновление исправляет проблемы с работой VSync и генерацией кадров, улучшает качество дальних текстур, а также добавляет поддержку друзей и аватаров PlayStation при входе в аккаунт PSN.

Основные изменения:

Исправлена ошибка, из-за которой VSync некорректно восстанавливался после включения или отключения генерации кадров

Устранена проблема, при которой VSync мог оставаться активным при использовании DLSS Frame Generation

Улучшено качество текстур дальнего ландшафта на высоких и очень высоких настройках

Добавлена поддержка отображения друзей PlayStation и аватаров пользователей PSN

Обновлена технология Intel XeSS Frame Generation с поддержкой Multi-Frame Generation и XeLL для совместимых GPU Intel

Исправлен редкий баг прогресса после сохранения и загрузки в личной комнате Магеллана

Устранена проблема с маркерами на карте при FPS ниже 30

Добавлена поддержка кнопок C/GL/GR для контроллера Nintendo Switch 2 Pro

Внесены различные улучшения интерфейса, локализации и общей стабильности игры

Разработчики поблагодарили игроков за отзывы и помощь в улучшении проекта.