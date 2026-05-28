Для ПК-версии Death Stranding 2 вышел патч 1.8 с различными правками и улучшениями

Патч 1.8 для Death Stranding 2: On the Beach уже доступен на ПК. Обновление исправляет проблемы с работой VSync и генерацией кадров, улучшает качество дальних текстур, а также добавляет поддержку друзей и аватаров PlayStation при входе в аккаунт PSN.
Основные изменения:
- Исправлена ошибка, из-за которой VSync некорректно восстанавливался после включения или отключения генерации кадров
- Устранена проблема, при которой VSync мог оставаться активным при использовании DLSS Frame Generation
- Улучшено качество текстур дальнего ландшафта на высоких и очень высоких настройках
- Добавлена поддержка отображения друзей PlayStation и аватаров пользователей PSN
- Обновлена технология Intel XeSS Frame Generation с поддержкой Multi-Frame Generation и XeLL для совместимых GPU Intel
- Исправлен редкий баг прогресса после сохранения и загрузки в личной комнате Магеллана
- Устранена проблема с маркерами на карте при FPS ниже 30
- Добавлена поддержка кнопок C/GL/GR для контроллера Nintendo Switch 2 Pro
- Внесены различные улучшения интерфейса, локализации и общей стабильности игры
Разработчики поблагодарили игроков за отзывы и помощь в улучшении проекта.