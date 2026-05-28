Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 1 088 оценок

Для ПК-версии Death Stranding 2 вышел патч 1.8 с различными правками и улучшениями

monk70 monk70

Патч 1.8 для Death Stranding 2: On the Beach уже доступен на ПК. Обновление исправляет проблемы с работой VSync и генерацией кадров, улучшает качество дальних текстур, а также добавляет поддержку друзей и аватаров PlayStation при входе в аккаунт PSN.

Основные изменения:

  • Исправлена ошибка, из-за которой VSync некорректно восстанавливался после включения или отключения генерации кадров
  • Устранена проблема, при которой VSync мог оставаться активным при использовании DLSS Frame Generation
  • Улучшено качество текстур дальнего ландшафта на высоких и очень высоких настройках
  • Добавлена поддержка отображения друзей PlayStation и аватаров пользователей PSN
  • Обновлена технология Intel XeSS Frame Generation с поддержкой Multi-Frame Generation и XeLL для совместимых GPU Intel
  • Исправлен редкий баг прогресса после сохранения и загрузки в личной комнате Магеллана
  • Устранена проблема с маркерами на карте при FPS ниже 30
  • Добавлена поддержка кнопок C/GL/GR для контроллера Nintendo Switch 2 Pro
  • Внесены различные улучшения интерфейса, локализации и общей стабильности игры

Разработчики поблагодарили игроков за отзывы и помощь в улучшении проекта.

