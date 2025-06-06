Эль Фаннинг, Трой Бейкер и Шиоли Куцуна вместе с Кодзимой появятся на презентации Death Stranding 2

Теперь, когда Nintendo Switch 2 и Mario Kart World уже доступны, следующим большим событием в мире видеоигр, которого стоит ожидать, несомненно, является Death Stranding 2: On the Beach от Kojima Productions. Дебют сиквела на PS5 состоится 26 июня, а значит, уже на этой неделе нас ждет презентация игры на Summer Game Fest.

Как уже было подтверждено ранее, мировой тур Death Stranding 2 начнется с премьеры игры в Лос-Анджелесе, где будут присутствовать Хидео Кодзима и другие знаменитости. Что касается звезд, то уже известно, что в рамках мероприятия состоится панель с участием Элль Фаннинг, Троя Бейкера, Шиолы Куцуны и Вудкида, которые сыграли роли или участвовали в проекте.

Во время презентации, которая состоится 8 июня, будет показана «первая живая демонстрация игры!».