Эпичный и ничего не объясняющий трейлер Death Stranding 2 раскрывает дату выхода игры. История Сэма продолжится летом

Хидео Кодзима остается верен себе. В рамках специального мероприятия SXSW на этих выходныз был показн новый трейлер Death Stranding 2: On the Beach. Как оказалось это 10 минут кинематографичного зрелища, наполненного атмосферной музыкой, завораживающими пейзажами, появлением ключевых персонажей и интригующими намеками на развитие сюжета. Однако разработчики не спешат раскрывать детали. Вместо этого они предлагают игрокам лично разобраться в новой главе истории Сэма Бриджеса, релиз которой состоится уже этим летом.
Известно, что Death Stranding 2 выйдет 26 июня 2025 года, а предзаказы стартуют 17 марта. Кроме стандартного издания, в продажу поступит коллекционная версия, включающая:
- Фигурку Магелланова человека (15 дюймов)
- Фигурку куклы Dollman (3 дюйма)
- Коллекционную коробку
- Набор арт-карт
- Письмо от Хидео Кодзимы
- Цифровую делюкс-версию игры
Кроме того, покупатели коллекционного издания получат ряд бонусов, включая ранний доступ к Machine Gun (MP Bullets) Lvl 1, уникальные нашивки и золотые версии экзоскелетов.
Также было опубликовано несколько снимком экрана:
Что касается игрового процесса, новый трейлер демонстрирует смесь уже знакомых механик и новых элементов, о которых пока можно только строить лишь общее догадки. Death Stranding 2: On the Beach выйдет эксклюзивно для PlayStation 5 уже этим летом. Позднее игра обязательно доберется до ПК.
А ниже вы можете увидеть полную презентацию трейлера с комментариями разработчиков:
Вот это отлично, хотя бы что то интересное летом выходит, надеюсь сюжет будет не хуже первой части.
повелся на обзоры ютуберов и проигнорил первую часть. лишь потом, когда ее раздали в эпике, от нечего делать решил глянуть- и залпом прошел. понравилось абсолютно все, и теперь жду релиза второй части. игра определенно не для всех- но вот попробовать ее стоит каждому.
Кодзима как леонардо да винчи нашего времени, но в игровой индустрии. Творит не игры, а шедевры своей гениальностью
Он гений в создании абсолютно непонятной ерунды
Подобные игры можно смело называть искусством, но чтобы это оценить нужно быть достаточно культурно подкованным, у большинства с этим проблемы, поэтому они кроме симулятора курьера ничего не увидят.
Ну геймплейно игра реально же растянута тупой нудной беготнёй туда сюда, а вот сюжетно да это искуство и визуально то же отлично, личн омне хотелось бы побольше стрельбы, экшена, но вот концепция того что нельзя убивать и бросать тела иначе будет выброс уже перечет этому геймплейному сценарию стрельбы и экшена, весь геймплей свёлся к беготне и просомотру сюжетных вставок, ну кроме коментов поподания в места войны где и был единственный экшен, причём враги не боятся тебя замочить, а ты их боишся из-за выброса
Абсолютно согласен. У меня есть один товарищ, немного туповатый, любимые игры дум и подобные, где просто бежишь без сюжета и вражин крошишь. Ну и иногда сюжетные игрв проходит, скипая диалоги и катсцены. Сам мне рассказывал, что начал играть в DS и через 30 минут башка зазвенела от потуг понять хоть что-то. Вот он тоже называет DS яндекс-курьером. Я уже научился определять интеллект собеседников-геймеров. Прошел DS и говорит, что игра офигенчик - определенно умный чел. Если говорит, что игра хороша, но просто не зашла, тоже умный чел. А если говорит, что игра кал и хихикая (вон, как выше комментаторы), называет яндекс-курьером, то чел определенно недалекого ума. И кроме как бежать по коридору и отстреливать вражин, его интеллекта ни на что не хватает)
Просветите нас в чем глубокая мысль этой игры
В этом и прелесть этой игры, что там мало мяса
Ну в этом плане тогда да, вот вторая часть прямо уже совсем инетресная судя по трейлеру, прям много зрелища, сюжет инетресно теперь как будет закручен, в первой части видать не всем ясно что за сюжет, да и многим нравится онлайн игры соревновательные потому такое им не нравится, но мне понравилось, жаль чтоб поиграть первым и раньше нужно иметь плойку, я не люблю консоли, придётся ждать на пк, главное не смотреть спойлеры чтоб самому вкусить игру
Супер продолжение будет, тут и писать нечего!!! 👍👍👍
Как обычно.. "нифига не понятно - но очень интересно"
Годзила гений!
Геёмплейно игра унылая была, сюжет не плохой, через года два если на пк доберётся поглядим через дешёвую активашку ,покупать в этот раз не буду, тем более за то что не сразу на пк выходит, а покупать заспойлереное старьё смысла не вижу, вообще в нынешние времена не выпускать игры сразу на пк это неуважение пк игроков, ведь игра изначально делается на пк и по сути уже что консоли что пк архзитектурно одинаковы и портировать игры туда сюда уже изи и дешего, консоли о своей эксклюзивностью зло, по сути консоли должныв были быть дешёвыми игровыми приставками для бедных с дешёвымии грами, а по сути приставки стали выкачиванием бабла из глубцов
Для бедных, ты виидел сколько игры стоят на консоли ?
Внимательней будь, я же сказал должны были быть для бедных, а стали для богатых
Смысл игры в сети, ты видишь как тебе помогают другие люди но самих людей не видишь. Я играл и в пиратку и в стим, совсем разные впечатления, пиратку забросил на середине
Так про ПК можно так же сказать,
Ведь он должен быть для работы, палка в двух сторонах
Для пиратки есть читы, без них игры не игры
Как по мне, трейлер любопытный. Да, у первой части они тоже были любопытные. А сама игра, геймплейно не очень привлекательна для очень многих (судя по комментариям), но мне зашла. И тут они решили просто взять и разнообразить еще большими геймплейными фишками и что более важно, локациями. Тут вам и пустыни и джунгли и какие-то снежные скалы и привычные нам пустыри из первой части и т.д. и т.п. Под конец трейлера - прям какой-то MGS начался, чисто визуально. Лично я, жду. Первая часть была весьма медитативна значительную часть времени и ничего плохого в этом не вижу
Ждёмс!!!!!
О трейлер курьера яндекса
Куда ж тебе.. С твоим интеллектом не в такие игры играть, а в "для детей до 7 лет")
Как же душно. Наверное пора уже прибавить пункт "рекомендованный IQ" к остальными характеристикам.
Конечно, ведь в отличие от тебя, для меня квадрат Малевича не искусство
Так это игра как раз для таких детей
Просто кто-то в развитии остановился
Ну не зашла игра. Для ценителей.
Ну Кодзима конечно даёт! Походу всё что было в первой части только в больших.. масштабах.
Как всегда 80% игры вероятней всего будет всё та же доставка, но те 20% - однозначно вынесут мозг всем кто прохавал первую ))
вот что он в голове намонтировал) в каком кодеке выгонял, интересно)
Второй раз бурят меня не проведет, покупать симулятор курьера...Нет спасибо. Я пытался играть в это раза 3-4, и хоть убейте но это настолько лично для меня унылая игра, даром не надо, видимо я слишком туп и не понял всей глубины по возрождению США таская 1 ящик от точки А до точки Б, может быть спустя 100000 часов там раскроется какой то твист, и я проникнусь глубиной и пойму всю гениальность творца, но спасибо - не надо) По сей жалко было тех денег, когда я купил это на PS4 по предзаказу. Я никогда не читаю какие то отзывы, обзоры, и прочий инфо повод до выхода игры, кроме трейлеров.. Но в этот раз нужно было все же подождать немного. Нет ни одной игры за которые мне было жалко денег, кроме The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia но за это убожество я отдал всего 40 баксов, а за это все 70))
так же - 2 раза пытался ни как - потом 3 раз попробую.
Тот случай, когда игра не для всех.
тоже не осилил эту тягомотину, более нудной и скучной игры я не встречал (из дорогих проектов)
А я не сказал что она плохая, я сказал что лично для меня она показалась убогой, я упомянул что вероятнее всего я её не понял, но понимать желания нет)) Всё просто)) А денег жалко, я с таких же успехом мог бы купить 50 часовую аудио книгу на Иврите и слушать часами, удовольствия бы это не приносило, ничего не понятно но сделаю вид что интересно)))
любитель тупых манг для девочек высказал свое мнение)))
Дебра Уилсон? Мы в это играем однозначно
Кто эта темная женщина которая проникает во все игры. И кому она так нужна, вместо другой иной женщины просто тоже Африканки. А кто знает что за чел антагонист я так полагаю в конце трейлера (который Снейк) ? Он так внезапно появился на замену Миккельсону.
под конец метал гир пощёл
о, ридус родил, наконец... теперь выносливость повыситься, больше десяти метров пробегать будет...
Играл в первую часть симулятор курьера и не понимаю чего же можно придумать во второй что бы её покупали?
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высер от бурята