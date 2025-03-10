Эпичный и ничего не объясняющий трейлер Death Stranding 2 раскрывает дату выхода игры. История Сэма продолжится летом

Хидео Кодзима остается верен себе. В рамках специального мероприятия SXSW на этих выходныз был показн новый трейлер Death Stranding 2: On the Beach. Как оказалось это 10 минут кинематографичного зрелища, наполненного атмосферной музыкой, завораживающими пейзажами, появлением ключевых персонажей и интригующими намеками на развитие сюжета. Однако разработчики не спешат раскрывать детали. Вместо этого они предлагают игрокам лично разобраться в новой главе истории Сэма Бриджеса, релиз которой состоится уже этим летом.

Известно, что Death Stranding 2 выйдет 26 июня 2025 года, а предзаказы стартуют 17 марта. Кроме стандартного издания, в продажу поступит коллекционная версия, включающая:

Фигурку Магелланова человека (15 дюймов)

(15 дюймов) Фигурку куклы Dollman (3 дюйма)

(3 дюйма) Коллекционную коробку

Набор арт-карт

Письмо от Хидео Кодзимы

Цифровую делюкс-версию игры

Кроме того, покупатели коллекционного издания получат ряд бонусов, включая ранний доступ к Machine Gun (MP Bullets) Lvl 1, уникальные нашивки и золотые версии экзоскелетов.

Также было опубликовано несколько снимком экрана:

Что касается игрового процесса, новый трейлер демонстрирует смесь уже знакомых механик и новых элементов, о которых пока можно только строить лишь общее догадки. Death Stranding 2: On the Beach выйдет эксклюзивно для PlayStation 5 уже этим летом. Позднее игра обязательно доберется до ПК.

А ниже вы можете увидеть полную презентацию трейлера с комментариями разработчиков: