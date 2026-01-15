ЧАТ ИГРЫ
Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.7 794 оценки

ESRB вновь присвоила рейтинг Death Stranding 2 для ПК

Gruz_ Gruz_

Похоже, что в ближайшем будущем мы можем ожидать официального анонса порта Death Stranding 2: On the Beach. ESRB, которая ранее предложила такую возможность, а затем отказалась от нее, снова опубликовала оценку для новой платформы — ПК.

В ноябре прошлого года мир облетела информация о том, что ESRB классифицировало Death Stranding 2: On the Beach в версии для ПК, что пробудило надежду на то, что через несколько месяцев Sony поделится новейшей продукцией студии Kojima Productions с пользователями ПК. Но вскоре после этого классификация была снята.

PC-версия Death Stranding 2: On the Beach появилась на сайте ESRB

Скорее всего, в тот момент известная организация поспешила с раскрытием столь важной детали. Теперь ESRB снова выложила на своем сайте информацию о том, что Death Stranding 2: On the Beach выйдет на ПК и получит рейтинг M (Mature 17+). Это может означать, что в ближайшие недели Sony официально объявит о предстоящем дебюте долгожданного порта.

Комментарии:  16
Константин335

Хорошие новости, а то я уже было начал думать что на ПК не выйдет

6
Искусственный интеллeкт

жалко, что в ПК версии не будет нового контента, как было с Directors Cut. так бы еще раз прошел

4
ka27

Вторая часть хуже первой раз в 100, надеюсь на компе она првалится :)

2
Brainstoun

Блэть, для меня это реально долго жданный дебют, так как я фанат первой части, вторую ооочень жду на ПК. По скроее бы уже, хватит тянуть вала за яйца...

4
The Path to Yourself

Фанат симулятора яндекс доставки или дальнобойщика на своих двух , а может ты фанат треша?

2
ДаДжи

фанат??я думал у этой игры есть только тролли,которые стебут гения и говорят что им нравится эта игра

apocalyptoo The Path to Yourself

Осуждать людей за то, что они любят играть...

SERGEY-SP

Игра де..ще ,такое алоэ шо пиндец ,бред наркомана !

3
Kenn1y

Как игрофилтм вполне, лучше первой, в плане геймплея, забросил первую через 22 часа на моменте, когда по сюжету нужно сестёр помтрите. Вторая лежит не распакованной.

1
SERGEY-SP Kenn1y

Я обзор посмотрел и у меня голова разболелась от бреда который в игре твориться !

1
The Path to Yourself Kenn1y

Ну так зачем этот треш для низов играть, просто посмотри и не трать зря деньги ☺️

Legend_of_the_Hero

Самое забавное будет, если гений её снова выпустит c Denuvo, а она снова будет иметь слабые продажи, потом денуво удалит и скинет снова в EGS.

2
Fad454

Кожима походу морально уже отошел чтоли от тга?!))

1
The Path to Yourself
askazanov

Чё то давненько не было новостей про доставщика)))

Bibendi

Хидео опять подобрел?