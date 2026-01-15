ESRB вновь присвоила рейтинг Death Stranding 2 для ПК

Похоже, что в ближайшем будущем мы можем ожидать официального анонса порта Death Stranding 2: On the Beach. ESRB, которая ранее предложила такую возможность, а затем отказалась от нее, снова опубликовала оценку для новой платформы — ПК.
В ноябре прошлого года мир облетела информация о том, что ESRB классифицировало Death Stranding 2: On the Beach в версии для ПК, что пробудило надежду на то, что через несколько месяцев Sony поделится новейшей продукцией студии Kojima Productions с пользователями ПК. Но вскоре после этого классификация была снята.
Скорее всего, в тот момент известная организация поспешила с раскрытием столь важной детали. Теперь ESRB снова выложила на своем сайте информацию о том, что Death Stranding 2: On the Beach выйдет на ПК и получит рейтинг M (Mature 17+). Это может означать, что в ближайшие недели Sony официально объявит о предстоящем дебюте долгожданного порта.
Хорошие новости, а то я уже было начал думать что на ПК не выйдет
жалко, что в ПК версии не будет нового контента, как было с Directors Cut. так бы еще раз прошел
Вторая часть хуже первой раз в 100, надеюсь на компе она првалится :)
Блэть, для меня это реально долго жданный дебют, так как я фанат первой части, вторую ооочень жду на ПК. По скроее бы уже, хватит тянуть вала за яйца...
Фанат симулятора яндекс доставки или дальнобойщика на своих двух , а может ты фанат треша?
фанат??я думал у этой игры есть только тролли,которые стебут гения и говорят что им нравится эта игра
Осуждать людей за то, что они любят играть...
Игра де..ще ,такое алоэ шо пиндец ,бред наркомана !
Как игрофилтм вполне, лучше первой, в плане геймплея, забросил первую через 22 часа на моменте, когда по сюжету нужно сестёр помтрите. Вторая лежит не распакованной.
Я обзор посмотрел и у меня голова разболелась от бреда который в игре твориться !
Ну так зачем этот треш для низов играть, просто посмотри и не трать зря деньги ☺️
Самое забавное будет, если гений её снова выпустит c Denuvo, а она снова будет иметь слабые продажи, потом денуво удалит и скинет снова в EGS.
Кожима походу морально уже отошел чтоли от тга?!))
Чё то давненько не было новостей про доставщика)))
Хидео опять подобрел?