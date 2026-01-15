ESRB вновь присвоила рейтинг Death Stranding 2 для ПК

Похоже, что в ближайшем будущем мы можем ожидать официального анонса порта Death Stranding 2: On the Beach. ESRB, которая ранее предложила такую возможность, а затем отказалась от нее, снова опубликовала оценку для новой платформы — ПК.

В ноябре прошлого года мир облетела информация о том, что ESRB классифицировало Death Stranding 2: On the Beach в версии для ПК, что пробудило надежду на то, что через несколько месяцев Sony поделится новейшей продукцией студии Kojima Productions с пользователями ПК. Но вскоре после этого классификация была снята.

Скорее всего, в тот момент известная организация поспешила с раскрытием столь важной детали. Теперь ESRB снова выложила на своем сайте информацию о том, что Death Stranding 2: On the Beach выйдет на ПК и получит рейтинг M (Mature 17+). Это может означать, что в ближайшие недели Sony официально объявит о предстоящем дебюте долгожданного порта.