"Это не моё": Хидэо Кодзима отказался превращать Death Stranding 2 в шутер в духе Call of Duty

Легендарный геймдизайнер Хидэо Кодзима заявил, что сознательно не стал делать из Death Stranding 2 динамичный шутер в духе Call of Duty. Выступая на мероприятии World Stranding Tour в Сиднее, он признался, что слышал критику первой части, но решил остаться верным своему стилю.
«Я мог бы сделать шутер с Сэмом. Это бы многим понравилось, но это не моё. Я не обязан этого делать», — сказал Кодзима.
Он напомнил, что сталкивался с подобной ситуацией ещё во времена Metal Gear Solid, когда часть игроков просила больше экшена. Но для него важнее — создавать новое, а не следовать трендам.
«С Death Stranding говорили, что это симулятор ходьбы. Это нормально. Это что-то новое», — добавил он.
По словам разработчика, сиквел не должен становиться попсовым, лишь бы угодить массам. Он хотел развить идеи оригинала и сделать нечто уникальное, а не очередной стандартный боевик.
Death Stranding 2 остаётся верным корням первой части, но при этом предлагает свежие механики, глубокую историю и масштабное развитие концепции связи между людьми — ключевого элемента игры.
а ну все понятно - нас ждет опять 40 часов блуждания и бессмысленное кинцо
Я в 1й 100-115ч провел и было в кайф грузы доставлять)
Ну как бы недавно вышедший The alters доказал что интересный геймплей может быть и без активной стрельбы.
У игр Кодзимы своя фишка. Зачем превращать их в шутаны?
а надо было.
Поэтому, как видимо и в случае с первой частью, наиболее правильным решением по прохождению, будет вариант с скачкой трейнера и нерфом всей фигни и духоты связанной с грузами.
Снова ты?© Зарывая свои грехи в землю, люди сеют семена собственной гибели.
Ну кстати стрелять там было пртятно. Это не обязательная механика, но работала как часы
Насчет геймплея претензий почти нет, но вот ролики которые по 3 часа идут, вот с этим перебор
ну так игра расслабляющего тона, без перегруза цнски
берем одно интервью с Гением, разбиваем на 100 новостей, Гений автоматически создал 100 гениальных новостей
Клоунада и популизм. Как-будто кто-то просил сделать колду у него. Сам придумал критику, сам рассказал, все похлопали и разошлись. Что-то разрабы колды не выступают, что типа мы не хотели превращать колду в тактический шутан и симулятор военных действий, похлопайте нам за это.