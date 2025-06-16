"Это не моё": Хидэо Кодзима отказался превращать Death Stranding 2 в шутер в духе Call of Duty

Легендарный геймдизайнер Хидэо Кодзима заявил, что сознательно не стал делать из Death Stranding 2 динамичный шутер в духе Call of Duty. Выступая на мероприятии World Stranding Tour в Сиднее, он признался, что слышал критику первой части, но решил остаться верным своему стилю.

«Я мог бы сделать шутер с Сэмом. Это бы многим понравилось, но это не моё. Я не обязан этого делать», — сказал Кодзима.

Он напомнил, что сталкивался с подобной ситуацией ещё во времена Metal Gear Solid, когда часть игроков просила больше экшена. Но для него важнее — создавать новое, а не следовать трендам.

«С Death Stranding говорили, что это симулятор ходьбы. Это нормально. Это что-то новое», — добавил он.

По словам разработчика, сиквел не должен становиться попсовым, лишь бы угодить массам. Он хотел развить идеи оригинала и сделать нечто уникальное, а не очередной стандартный боевик.

Death Stranding 2 остаётся верным корням первой части, но при этом предлагает свежие механики, глубокую историю и масштабное развитие концепции связи между людьми — ключевого элемента игры.