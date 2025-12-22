ЧАТ ИГРЫ
Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.7 786 оценок

Фанаты Death Stranding 2 "мстят" Джеффу Кили за проигрыш на TGA, унижая его персонажа в игре

2BLaraSex 2BLaraSex

Поклонники Death Stranding 2: On the Beach, созданного легендарным геймдизайнером Хидэо Кодзимой, нашли необычный юмористический способ выразить свое разочарование итогами церемонии The Game Awards. После того, как игра не получила ни одной награды, несмотря на номинации в нескольких категориях, фанаты массово "мстят" в игре Death Stranding, мочась на голографический образ Джеффа Кили - основателя и ведущего премии.

Первым идею подал игровой аккаунт QNDZY в социальной сети X. В Death Stranding игроки могут использовать механику мочеиспускания персонажа Сэма Портера Бриджеса (в исполнении Нормана Ридуса), которая влияет на игровой мир - например, создает грибовидные структуры или кристаллы. Фанаты ставят героя так, чтобы "поток" был направлен прямо на голограмму Кили, символизируя протест против результатов премии.

Многие с юмором отнеслись к подобной акции протеста, хотя некоторые иронизируют: "Как будто это его вина lol". Другие советуют не расстраиваться: "Не злитесь, это всего лишь награда".

47
29
Комментарии:  29
Иваныч из Тулы

Джефф Кили такой:

34
firefox0047

Их борьба

19
FilthyZachary

Да потому что никому нахрен не нужен ваш унылый симулятор ходьбы! Идите в жопу, сектанты бурята!

19
DisAssBella

Есть 2 стула...симулятор ходьбы и симулятор парирования...Как можно убедиться, большинство предпочло х@и

12
grendel777

причём здесь буряты? написать "епошка" рука не поворачивается?

3
WerGC

деньги для него дороже дружбы

8
Tommy451

он не принимает участие в голосовании

1
thepost

Джефф Кили — очень сомнительный человек.

7
ДаДжи

а кодзима нет?или как всегда будет паразитировать на школьных заслугах

Egik81

Тивози и фанаты они такие местные ничем от них не отличаются. Всегда переходят на личности как и эти.

6
Hevin

ТГА в последние годы это цирк. Хз чего кодзимагении расстроились

4
Антон Радикалушкин

вообще странно, кили фанат кодзимы, кодзимы вроде добротно работал с кили. Как так :D

3
MNM 777

Маэстро понял , что нужно игрокам и уже приступил к разработке новой VR игры

3
Властелин Сосцов

так ты купил игру за фулл прайс, хотя за это можно мстить, но все же, какая разница че там выиграет игра?

2
