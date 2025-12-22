Фанаты Death Stranding 2 "мстят" Джеффу Кили за проигрыш на TGA, унижая его персонажа в игре

Поклонники Death Stranding 2: On the Beach, созданного легендарным геймдизайнером Хидэо Кодзимой, нашли необычный юмористический способ выразить свое разочарование итогами церемонии The Game Awards. После того, как игра не получила ни одной награды, несмотря на номинации в нескольких категориях, фанаты массово "мстят" в игре Death Stranding, мочась на голографический образ Джеффа Кили - основателя и ведущего премии.
Первым идею подал игровой аккаунт QNDZY в социальной сети X. В Death Stranding игроки могут использовать механику мочеиспускания персонажа Сэма Портера Бриджеса (в исполнении Нормана Ридуса), которая влияет на игровой мир - например, создает грибовидные структуры или кристаллы. Фанаты ставят героя так, чтобы "поток" был направлен прямо на голограмму Кили, символизируя протест против результатов премии.
Многие с юмором отнеслись к подобной акции протеста, хотя некоторые иронизируют: "Как будто это его вина lol". Другие советуют не расстраиваться: "Не злитесь, это всего лишь награда".
Джефф Кили такой:
