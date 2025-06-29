Фанаты Death Stranding 2 умоляют игроков отключить автоматические запросы на доставку

Одна из лучших черт как первой Death Stranding, так и недавно вышедшего сиквела - это социальные элементы. Пока Сэм пробирается по миру и соединяет районы с сетью Chiral, вы увидите, как другие носильщики оказывают влияние на мир с помощью баннеров, пожертвований и доставок.
Социальные элементы - важная часть уникальности Death Stranding как игры с открытым миром, и в сиквеле их роль возросла за счет развития механики игры. Впрочем, так называемые запросы на снабжение начали раздражать игроков: они просят пользователей обратить внимание на то, что они делают.
Если вы играли в Death Stranding 2 хотя бы несколько часов, то, несомненно, столкнулись с так называемыми «просьбами о доставке» от других носильщиков. Это функция, вернувшаяся из первой игры, когда другие игроки могли попросить оставить в мире определенные предметы, но теперь это можно сделать где угодно, а не только в почтовых ящиках. В теории это может показаться отличной частью социального аспекта игры и простым способом помочь тем, кто в этом нуждается. Но в Death Stranding 2 это оказалось довольно раздражающим: одно из новых улучшений APAS позволяет автоматически генерировать запросы на доставку, основываясь на том, что, по мнению игры, вам нужно.
Как отметил на форуме Reddit пользователь Jec1027, автоматические запросы на поставку товаров - абсолютный перебор, и игра мгновенно отправляет запрос, когда у вас заканчиваются вещи, которые вы можете изготовить или легко найти в другом месте. По его словам, эти иконки загромождают карту, причем настолько, что загромождают ландшафт. В ответ большинство согласились, что заказов стало слишком много, и это начинает раздражать их из-за большого количества заказов, разбросанных по всей карте. Поэтому, чтобы не доставлять неудобств другим игрокам Death Stranding 2, стоит сразу же отключить опцию автоматического выполнения запросов на поставку.
не понимаю тех кому нравятся игры кодзимы вообще
Не понимаю тех кому не нравятся игры кодзимы вообще
Не понимаю тех кто заходит в обсуждения не нравящихся ему игр, и считает своим долгом сообщить что эти игры ему не нравятся вообще.
серия метал гир норм, а эта ДС не понравилась. фигня переоцененная.
Всё правильно, курьер должен страдать как и в реальной жизни.
сразу отключил всю эту хрень с "асинхронным мультиплеером", так как в первой части пользователи гадили этим, как могли, например, ставили лестницу так, что полезешь и обязательно навернешься, или возводили постройки на пути канатных магистралей, из-за чего часто накрывались доставки на время. короче на мой личный взгляд гораздо приятнее и интереснее играть в гордом одиночестве, всё делать самому, без какой-либо помощи, например, строить дороги, возводить постройки и тд. я кстати, уже в половине Австралии дороги проложил
я понимаю, есть те, кто скажет - что в этом была основная суть игры, но для меня лично - это совершенно не нужный элемент, без которого можно обойтись
Я не представляю эту игру без онлайна, без него совсем не то было бы. Сколько раз меня выручали постройки игроков, когда у меня не было с собой то что нужно было бы для преодоления ландшафта. Тогда бы мне нужно было бы либо возвращаться на базу за нужной вещью, либо идти более длинным путем. Да и вообще вся фишка игры в этом, и без этого точно нужного элемента уже было бы не то. Но это тоже лишь мое личное мнение
Я проходил ее два раза, один раз без онлайн элементов,а второй раз с онлайн - совершенно по разному играется и воспринимается мир.
Яркий пример того, что в теории хорошо на практике не очень. Причём не из-за сложности реализации, а из-за того, что не учли человеческую психологию текущего времени.
Просто так,>>>>>>>>>>>>
Первая часть была венцом оптимизона🙏🍻 Интересно будет глянуть, что будет из себя представлять новая часть. Особенно в плане процессорной составляющей. На мёртвых процах 14900к, 7950x скорее всего опять будут статтеры, а вот, что покажет 9950x и 285к - воистину интеллектуальный гейминг со связкой 5090👍 // Nvidia Power
Иди таблетки пей венец врачей // Vengel Bryde
Фанаты Death Stranding 2 вы чё попутали. Умоляют они отключить автоматические запросы на доставку -вперёд и с песней😄
в ориге тоже бесило что игра спавнила мосты в бесполезных местах, причем сколько их не удаляй появлялись примерно на тех же пустырях
надо было добавить алгоритм который понимал бы предпочтения и полезность объектов и спавнил их в зависимости от того какие и где строил сам, либо насколько полезен или эгоистичен был сам, в плане лайков, шаринга вещей и тд
По факту
Бедняжкам мешают иконки, видите ли, они портят медитативный опыт таскания 100 килограммов хлама через очередной безжизненный холм. Игра сама за игрока клянчит какой-нибудь ремкомплект, когда он в 5 метрах от базы, а виноваты другие пользователи, которые не прочитали манифест на Reddit и не кинулись в настройки отключать эту гениальную фичу. Может, если так мешает главная механика игры про связь между людьми, стоит просто играть в автономном режиме, а не умолять весь интернет подстроиться под свои нежные чувства?