Фанаты Death Stranding 2 умоляют игроков отключить автоматические запросы на доставку

Одна из лучших черт как первой Death Stranding, так и недавно вышедшего сиквела - это социальные элементы. Пока Сэм пробирается по миру и соединяет районы с сетью Chiral, вы увидите, как другие носильщики оказывают влияние на мир с помощью баннеров, пожертвований и доставок.

Социальные элементы - важная часть уникальности Death Stranding как игры с открытым миром, и в сиквеле их роль возросла за счет развития механики игры. Впрочем, так называемые запросы на снабжение начали раздражать игроков: они просят пользователей обратить внимание на то, что они делают.

Если вы играли в Death Stranding 2 хотя бы несколько часов, то, несомненно, столкнулись с так называемыми «просьбами о доставке» от других носильщиков. Это функция, вернувшаяся из первой игры, когда другие игроки могли попросить оставить в мире определенные предметы, но теперь это можно сделать где угодно, а не только в почтовых ящиках. В теории это может показаться отличной частью социального аспекта игры и простым способом помочь тем, кто в этом нуждается. Но в Death Stranding 2 это оказалось довольно раздражающим: одно из новых улучшений APAS позволяет автоматически генерировать запросы на доставку, основываясь на том, что, по мнению игры, вам нужно.

Как отметил на форуме Reddit пользователь Jec1027, автоматические запросы на поставку товаров - абсолютный перебор, и игра мгновенно отправляет запрос, когда у вас заканчиваются вещи, которые вы можете изготовить или легко найти в другом месте. По его словам, эти иконки загромождают карту, причем настолько, что загромождают ландшафт. В ответ большинство согласились, что заказов стало слишком много, и это начинает раздражать их из-за большого количества заказов, разбросанных по всей карте. Поэтому, чтобы не доставлять неудобств другим игрокам Death Stranding 2, стоит сразу же отключить опцию автоматического выполнения запросов на поставку.