Финальный трейлер Death Stranding 2 появится за неделю до релиза, но не ожидайте в нём много сюжета

Хидэо Кодзима сообщил, что финальный трейлер Death Stranding 2 будет представлен за одну-две недели до релиза игры. Об этом геймдизайнер рассказал во время эфира на радио Koji10, отметив, что ролик будет короче предыдущих, но при этом будет содержать «много новой информации».

Несмотря на это, Кодзима сразу дал понять, что не стоит ждать от трейлера чёткого изложения сюжета — в духе его прежних работ, ролик наверняка окажется абстрактным, насыщенным символикой и метафорами. Это соответствует общей стилистике Death Stranding, где визуальный ряд и подтексты зачастую оказываются важнее прямых сюжетных объяснений.

Однако новость всё же даёт повод для оптимизма: финальный трейлер, по словам самого Кодзимы, раскроет ключевые особенности геймплея. Поклонники могут ждать демонстрации новых механик, усовершенствованных элементов логистики и, возможно, боевой системы, переработанной с учётом отзывов на первую часть.

Также стало известно, что в июне будет представлен новый официальный постер Death Stranding 2, созданный вручную и включающий весь актёрский состав. Кодзима уточнил, что визуал будет использоваться в качестве основной афиши проекта.

Релиз Death Stranding 2 состоится 26 июня 2025 года на PlayStation 5. Версия для ПК будет выпущена позднее.