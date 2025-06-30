Физические продажи Death Stranding 2 на PS5 в Британии на 66 % ниже, чем у первой игры

Не так давно состоялся релиз Death Stranding 2: On the Beach. Игру приняли намного лучше, по сравнению с оригиналом, получив в среднем 90 баллов на MetaCritic. Комментируя продажи игры, журналист и аналитик Кристофер Дринг отметил, что хотя Death Stranding 2 стала самой продаваемой игрой прошлой недели в Великобритании, ее физические продажи были на 66% ниже, чем у первой игры.

Правда, по словам журналиста, на дворе уже другое время, и продажи в цифровом формате стали гораздо популярнее. Так, Death Stranding 2 на 33 % отстала от Astro Bot, игры, которая, по словам Дринга, показала отличные продажи на физических носителях.

На прошлой неделе Death Stranding 2 заняла 1-е место в чартах физических продаж в Великобритании. Ее стартовые продажи были на 66 % ниже, чем у Death Stranding 1... но сейчас другое время. Сегодня рынок более ориентирован на цифровые продажи. Продажи Astro Bot на старте были на 33 % ниже, но и это была игра, ориентированная на физические носители.

Впрочем, прежде чем делать какие-либо выводы, следует дождаться новых данных, учитывающих и цифровые продажи.

При беглом взгляде в британский PS Store видно, что в списке бестселлеров новинка от Kojima Productions уступила только EA Sports FC 25. Увы, это единственный доступный нам ориентир на данный момент, поскольку Sony не раскрывает списки одновременных игроков и другие подобные данные.