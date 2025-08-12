Геймдиректор Death Stranding 2: On the Beach хочет сосредоточиться на небольших обновлениях, а не на DLC

Геймдиректор Death Stranding 2: On the Beach Хидео Кодзима объяснил, почему не планирует выпускать сюжетные DLC для высоко оценённой игры. В интервью IndieWire он подчеркнул, что предпочитает сохранять историю такой, какой она была на момент релиза, и вносить лишь небольшие правки, не влияющие на сюжет.

Кодзима вспомнил о спорных изменениях, которые Джордж Лукас сделал в оригинальной трилогии «Звёздных войн», и заявил, что не хочет «вытаскивать историю из её эпохи». По его словам, сюжет рождается в определённое время и отражает его дух, а потому менять его — значит лишать произведение уникальности.

Вместо глобальных переделок Кодзима предпочитает точечные улучшения: исправление неудобных элементов геймплея, доработку интерфейса и повышение доступности. Он считает, что мода на DLC вредна, потому что «проект никогда не будет завершён, если продолжать выпускать дополнения».

Сейчас создатель Death Stranding анализирует статистику игроков: какое оружие они используют, какими маршрутами ходят, и на основе этого вносит мелкие корректировки. Параллельно он занимается двумя новыми проектами — OD, который разрабатывает вместе с командой, и Physint, над которым работает в одиночку на стадии концепта.

Death Stranding 2: On the Beach вышла на PS5 в июне и получила отличные отзывы. Недавно игра получила небольшое обновление, а студия поделилась интересной статистикой по игровым привычкам пользователей.