Геймдиректор Death Stranding 2: On the Beach заявил, что в последнем трейлере есть "несколько подсказок"

Геймдиректор Death Stranding 2: On the Beach Хидео Кодзима поделился любопытными подробностями о недавно выпущенном трейлере игры. В своём сообщении на платформе X он отметил, что в видео скрыто несколько подсказок, которые пока не были замечены большинством фанатов. Эти загадочные элементы касаются не только геймплейных аспектов, но и сюжетных моментов.

Одной из таких подсказок является упоминание магистралей SSS, на которых, как заметил Кодзима, можно увидеть крыши в некоторых местах, а также строения, которые светятся, как круглосуточные магазины. Такие детали, на первый взгляд, могут показаться незначительными, однако, Кодзима, как всегда, добавляет элемент тайны. Он упомянул слово «ночью», что может намекать на введение в игру полноценного цикла день/ночь, в отличие от оригинальной Death Stranding, где такого механизма не было. Хотя это пока лишь догадки, фанаты уже начали строить теории о возможных изменениях в игровом процессе.

Этот трейлер был продемонстрирован на специальной панели SXSW 2025, где также была раскрыта дата релиза Death Stranding 2: On the Beach — игра выйдет на PS5 26 июня. В трейлере зрители увидели несколько фрагментов, которые не вписываются в общий контекст, включая представление нового персонажа по имени Нил. По словам Кодзимы, Нил, роль которого исполнил Лука Маринелла, станет центральной фигурой, схожей с Клиффом Мадса Миккельсена в первой игре.

Кодзима также поделился интересной историей о том, как он познакомился с Маринеллой, отметив, что актер вырос на играх серии Metal Gear, что стало одной из причин их сотрудничества. Помимо этого, были анонсированы различные издания игры — стандартное, Digital Deluxe и Collector's Edition, каждое с уникальными цифровыми и физическими дополнениями. Покупатели более дорогих версий смогут начать игру за 48 часов до официального релиза.

Death Stranding 2: On the Beach разрабатывается эксклюзивно для PS5, но, учитывая успех предыдущей игры, вполне вероятно, что она позже появится и на ПК.