геймеры назвали Death Stranding 2: On the Beach лучшей игрой июня на PS5

Июнь официально позади, и нет никаких сомнений, что за последние недели вышло несколько захватывающих релизов. Именно поэтому сообщество PlayStation недавно смогло назвать свою любимую игру месяца. Победитель может быть только один, и он не должен никого удивить.

PlayStation не только составляет список игр, которые владельцы PS4 и PS5 чаще всего покупают или скачивают в данном месяце, но и предоставляет своим поклонникам возможность выделить особенную игру, которая больше всего покорила сердца геймеров.

В июне на консолях Sony вышли такие игры, как FBC: Firebreak, Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic, Gex Trilogy, Rematch и MindsEye. Несмотря на жёсткую конкуренцию, лишь один претендент смог завоевать титул «Игра месяца».

Речь, конечно же, идёт о Death Stranding 2: On the Beach — не только долгожданной игре от Kojima Productions, но и, прежде всего, эксклюзиве для PlayStation 5.

Этот результат не должен вызывать удивления. Игра привлекла внимание сообщества не только благодаря высоким рейтингам в медиа, но и благодаря тому, что работы Кодзимы уже давно выходят на консолях PlayStation. Таким образом, у создателя есть преданная фан-база, которая не только ценит уникальный геймплей и сюжетные идеи разработчика, но и выросла на его работах.