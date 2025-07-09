геймеры назвали Death Stranding 2: On the Beach лучшей игрой июня на PS5

Июнь официально позади, и нет никаких сомнений, что за последние недели вышло несколько захватывающих релизов. Именно поэтому сообщество PlayStation недавно смогло назвать свою любимую игру месяца. Победитель может быть только один, и он не должен никого удивить.
PlayStation не только составляет список игр, которые владельцы PS4 и PS5 чаще всего покупают или скачивают в данном месяце, но и предоставляет своим поклонникам возможность выделить особенную игру, которая больше всего покорила сердца геймеров.
В июне на консолях Sony вышли такие игры, как FBC: Firebreak, Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic, Gex Trilogy, Rematch и MindsEye. Несмотря на жёсткую конкуренцию, лишь один претендент смог завоевать титул «Игра месяца».
Речь, конечно же, идёт о Death Stranding 2: On the Beach — не только долгожданной игре от Kojima Productions, но и, прежде всего, эксклюзиве для PlayStation 5.
Этот результат не должен вызывать удивления. Игра привлекла внимание сообщества не только благодаря высоким рейтингам в медиа, но и благодаря тому, что работы Кодзимы уже давно выходят на консолях PlayStation. Таким образом, у создателя есть преданная фан-база, которая не только ценит уникальный геймплей и сюжетные идеи разработчика, но и выросла на его работах.
ГЕЙмеры... ПС5... То же самое, что навозным жукам го́вна дали
Похоже на соньке играть вообще нечего. Это печально.
Странный коммент. Можно подумать на других платформах выходят принципиально другие игры и в большом количестве.
Мдаааа
первой за три года ? Ну да тогда лучшая и единственная )
после ремастер гейминга и ноугамеса hah
дай им какое-то гомно полное, но чтобы был эксклюзив, тоже игра месяца или года станет :D
Ну как я и писал ранее игра г*вно по тому что не вышла на РС.
На PS5 игры почти те жи что и в Стиме. Даже лютый треш типо Бамбардиро Кракодило есть.
Херня соевая, по первым трейлерам было понятно, что кроме Ридуса там все персы Г
Так других и нету 🤡
Лучшая игра 26-го июня 2025 года ever