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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.7 630 оценок

Геймеры назвали Death Stranding 2: On the Beach лучшей игрой июня на PS5

monk70 monk70

Июнь официально позади, и нет никаких сомнений, что за последние недели вышло несколько захватывающих релизов. Именно поэтому сообщество PlayStation недавно смогло назвать свою любимую игру месяца. Победитель может быть только один, и он не должен никого удивить.

PlayStation не только составляет список игр, которые владельцы PS4 и PS5 чаще всего покупают или скачивают в данном месяце, но и предоставляет своим поклонникам возможность выделить особенную игру, которая больше всего покорила сердца геймеров.

В июне на консолях Sony вышли такие игры, как FBC: Firebreak, Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic, Gex Trilogy, Rematch и MindsEye. Несмотря на жёсткую конкуренцию, лишь один претендент смог завоевать титул «Игра месяца».

Речь, конечно же, идёт о Death Stranding 2: On the Beach — не только долгожданной игре от Kojima Productions, но и, прежде всего, эксклюзиве для PlayStation 5.

Этот результат не должен вызывать удивления. Игра привлекла внимание сообщества не только благодаря высоким рейтингам в медиа, но и благодаря тому, что работы Кодзимы уже давно выходят на консолях PlayStation. Таким образом, у создателя есть преданная фан-база, которая не только ценит уникальный геймплей и сюжетные идеи разработчика, но и выросла на его работах.

9
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
КонстантинEscadron

ГЕЙмеры... ПС5... То же самое, что навозным жукам го́вна дали

8
hpi

Похоже на соньке играть вообще нечего. Это печально.

3
Sciurus989

Странный коммент. Можно подумать на других платформах выходят принципиально другие игры и в большом количестве.

Roayal cat
геймеры назвали Death Stranding 2: On the Beach лучшей игрой июня на PS5
В июне на консолях Sony вышли такие игры, как FBC: Firebreak, Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic, Gex Trilogy, Rematch и MindsEye

Мдаааа

3
DezkQ

первой за три года ? Ну да тогда лучшая и единственная )

1
монcтр

после ремастер гейминга и ноугамеса hah

1
Деиман

дай им какое-то гомно полное, но чтобы был эксклюзив, тоже игра месяца или года станет :D

1
gukoon

Ну как я и писал ранее игра г*вно по тому что не вышла на РС.

На PS5 игры почти те жи что и в Стиме. Даже лютый треш типо Бамбардиро Кракодило есть.

1
ka27

Херня соевая, по первым трейлерам было понятно, что кроме Ридуса там все персы Г

X_O_MAX_O_X

Так других и нету 🤡

HellowRainbow

Лучшая игра 26-го июня 2025 года ever