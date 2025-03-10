Геймеры раскритиковали коллекционное издание Death Stranding 2 и припомнили Кодзиме его собственные слова

Death Stranding 2: On The Beach - одна из самых ожидаемых игр года. Поэтому неудивительно, что вчерашняя презентация, на которой был показан трейлер с датой выхода, вызвала большой интерес. Игроки в восторге от качества графического оформления, отсылок к серии Metal Gear Solid или самого режиссера трейлера. Однако недостатка в критике нет.

Трейлер должен был не только представить обширные фрагменты из сюжета и игрового процесса, но и подготовить заинтересованных к выходу и побудить их оформлять предварительные заказы, которые стартуют 17 марта. Однако, похоже, не каждый большой поклонник потянется за коллекционным изданием.

После того, как Хидео Кодзима разместил на своем англоязычном профиле в X последний трейлер, некоторые интернет-пользователи начали обращать внимание на то, что в коллекционном издании, которое оценивалось в 229,99 долларов, нет физической копии, а только код для активации в PlayStation Store.

Хотя это не новый ход, особенно в PlayStation, самые преданные фанаты критикуют, что они не смогут поставить на полку новую работу Kojima Productions, и что Sony Interactive Entertainment пытается побудить вас купить более ранний, двухдневный доступ к игре.

Отсутствие физической игры — безумие, особенно в коллекционном издании

Это позор. Коллекционка без физического диска?

Нет стилбука, нет альбома? Достойно

Более 200 фунтов за отсутствие физической копии — это смешно

Нет стилбука. Нет физического диска. Нет саундтрека. Нет артбука. WTF, Sony жадные!!!! Не покупайте дорогое китайское дерьмо. Ребята, бойкот!!!!!

Нет стилбука, нет артбука, нет физической игры. Грустно, что любой независимый создатель игр дает больше

Поклонники обращают на это особое внимание, потому что в 2021 году Хидео Кодзима написал, что хотел бы, чтобы у фанатов всегда был доступ к фильмам или играм, поэтому он обеспокоен побочными эффектами цифровой дистрибуции. Поэтому некоторые пользователи надеются, что им удастся убедить Sony Interactive Entertainment изменить свое мнение. Тем более, что до начала предзаказов еще есть несколько дней.

Если вы действительно так считаете, настаивайте на том, чтобы Sony добавила в коллекционное издание физическую версию полной версии игры. Никто не хочет коллекционное издание без физической копии.