Геймеры раскритиковали коллекционное издание Death Stranding 2 и припомнили Кодзиме его собственные слова

Death Stranding 2: On The Beach - одна из самых ожидаемых игр года. Поэтому неудивительно, что вчерашняя презентация, на которой был показан трейлер с датой выхода, вызвала большой интерес. Игроки в восторге от качества графического оформления, отсылок к серии Metal Gear Solid или самого режиссера трейлера. Однако недостатка в критике нет.
Трейлер должен был не только представить обширные фрагменты из сюжета и игрового процесса, но и подготовить заинтересованных к выходу и побудить их оформлять предварительные заказы, которые стартуют 17 марта. Однако, похоже, не каждый большой поклонник потянется за коллекционным изданием.
После того, как Хидео Кодзима разместил на своем англоязычном профиле в X последний трейлер, некоторые интернет-пользователи начали обращать внимание на то, что в коллекционном издании, которое оценивалось в 229,99 долларов, нет физической копии, а только код для активации в PlayStation Store.
Хотя это не новый ход, особенно в PlayStation, самые преданные фанаты критикуют, что они не смогут поставить на полку новую работу Kojima Productions, и что Sony Interactive Entertainment пытается побудить вас купить более ранний, двухдневный доступ к игре.
Отсутствие физической игры — безумие, особенно в коллекционном издании
Это позор. Коллекционка без физического диска?
Нет стилбука, нет альбома? Достойно
Более 200 фунтов за отсутствие физической копии — это смешно
Нет стилбука. Нет физического диска. Нет саундтрека. Нет артбука. WTF, Sony жадные!!!! Не покупайте дорогое китайское дерьмо. Ребята, бойкот!!!!!
Нет стилбука, нет артбука, нет физической игры. Грустно, что любой независимый создатель игр дает больше
Поклонники обращают на это особое внимание, потому что в 2021 году Хидео Кодзима написал, что хотел бы, чтобы у фанатов всегда был доступ к фильмам или играм, поэтому он обеспокоен побочными эффектами цифровой дистрибуции. Поэтому некоторые пользователи надеются, что им удастся убедить Sony Interactive Entertainment изменить свое мнение. Тем более, что до начала предзаказов еще есть несколько дней.
Если вы действительно так считаете, настаивайте на том, чтобы Sony добавила в коллекционное издание физическую версию полной версии игры. Никто не хочет коллекционное издание без физической копии.
сдал назад, Кодзимушка, фраер беспонтовый оказался...
тогда впредь пусть фильтрует слова на публику...
ох и трудный ты))
С пробуждением. Можно было по его высерам понять кто он уже давным давно
Еще раз продаст биомассе симулятор курьера, гений!
расшаренный симулятор пешего курьера) "в пешее путешествие" отправилась поклоняющаяся биомасса
А что не так? Игра называется Death Stranding 2, значит является продолжением Death Stranding, а это значит, что игроки уже знают, что за геймплей в этой игре будет. Если людям заходит такой геймплеи, то в чем проблема? Каждый сам голосует своими деньгами какие игры их устраивают.
Двухдневный бета-тест за 200 баксов, за счет самих же игроков теперь называется "коллекционным изданием".
У тебя ничего не будет, и ты будешь счастлив (с)
у Кодзимушки дела, походу, не важно идут, а болванки ,нынче, дорого стоят... балаболушка...
Китай-то тут причем?
Одну фигруку засунули которую китайцы на маркетплейсках репликами пополнят на раз два.
Тут первую на халяву дали даже проходить нет желания
К психотерапевту
Все фанаты этого узбека не в себе
гамнавоз подъехал, налетай пока тёплое, братва
Гений епта
на 5090 запустится?
Хидео Кодзима легенда - жду выхода Death Stranding 2
Кому в 2025 нужна физическая копия игры?
людям которые платят 200+ за коллекционку?
За коллекционку платят ради предметов, артбуков и.т.д. Но ради диска с игрой? Какой в этом смысл?
вот когда в коллекционке диск идёт в крутой железной коробочке, а внутри коробочки еще мануал, наклейки, постер, ключи от феррари - тогда есть смысл
А смысл в том, что в лиц соглашении на цифровых копиях игры черным по белому написано, что ты приобрел копию игры, но прав на нее у тебя нет. Ты взял ее на бессрочный прокат, грубо говоря.Т.е. в любой момент могут и отобрать! При физической копии такого не будет. Помимо этого приятные ништяки добавляют к физ копии.
А такой вот когда инет весь в мире на-ся у людей будит диск с игрой они будут спокойно играть