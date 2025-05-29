Голограммам тесно - Кодзима отказал половине желающих попасть в Death Stranding 2

Во время подготовки Death Stranding 2: On the Beach команда Хидео Кодзимы отсканировала множество людей для создания голограмм, включая известных личностей. Каждое сканирование занимало около 15 минут, а многие участники даже записали свои реплики. Однако желающих оказалось так много, что половине претендентов пришлось отказать — в игре просто не нашлось для всех места.

Интересно, что сам Кодзима, по его словам, не появится в проекте, поскольку не стал сканировать себя, хотя точную причину он не назвал.

Death Stranding 2: On the Beach выходит 26 июня на PS5 (с 24 июня для владельцев расширенного издания).