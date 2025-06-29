Графику Death Stranding 2 назвали "обманчивым некст-геном" и кросс-геном уровня PS4

Несмотря на первоначальные восторги в социальных сетях по поводу визуальной составляющей и оптимизации Death Stranding 2, в сети начали появляться более сдержанные и критические мнения от игроков, успевших пройти значительную часть игры. Некоторые пользователи утверждают, что громкие заявления о "настоящем некст-гене" оказались преувеличением, а проект по своей технологической сути ближе к хорошо отполированной кросс-ген игре.
По мнению одного из игроков, подробно изложившего свою позицию, нашумевшая стартовая локация в Мексике с ее впечатляющими пейзажами является чуть ли не единственной сценой, вызывающей вау-эффект. Он предполагает, что разработчики намеренно поставили самый красивый и детализированный участок в самое начало, чтобы произвести максимальное впечатление. Однако последующие локации, включая остальную часть Мексики и Австралию, уже не дотягивают до этой планки и выглядят на уровне стандартной игры для прошлого поколения консолей.
В качестве аргументов приводятся конкретные технические аспекты: не слишком высокая дальность прорисовки, текстуры не самого высокого разрешения и низкая детализация теней на расстоянии. Отмечается, что идеальная производительность в 60 кадров в секунду на базовой PS5 достигается не за счет некой магии оптимизации, а потому, что игра не использует по-настоящему требовательных технологий нового поколения. По сути, утверждается, что Death Stranding 2 вполне могла бы выйти и на PlayStation 4 без существенных потерь.
Критика также затронула популярный тезис о том, что игра "доказывает ненужность рейтрейсинга". Хотя в отдельных сценах освещение действительно выглядит достойно, в целом по игре оно не производит революционного впечатления. Игрок выражает недоумение по поводу того, почему сообщество так активно хвалит игру за отказ от новых технологий, ведь такой подход не способствует графическому прогрессу в индустрии.
Да толку от этого графона, если игры кал. Одним графоном игру не вытащить, а хорошей игре не шибко некст ген нужен.
Ну да, а тут всё в одном)
Да толку от этого графона, если игры ( добавлю -от Кадзимы) кал.😜
Кодзима и вправду гений, ведь только гений способен заставить миллион игроков по всему миру играть в свои убогие, говённые игры.
СНГ комьюнити даже не понимает почему он "гений", просто так "говорят в мире", а хомячки подхватывают, игры говенные это точно.
При такой ураганной рекламе - ничего удивительного. Но скоро станет ясно, что король - голый.
кодзима гений но среди удобрений только.
симулятор курьера яндекс еды часть вторая. кто вообще в это будет играть то? Это еще скучнее игр от убисофта с зачисткой аванпостов.
Я 1 перепрохожу, полет нормальный.
от скуки еще не уснул?
При нерезко выраженной дебильности ребёнок может ничем внешне не отличаться от сверстников. Сохраняются механическая память и эмоционально-волевая сфера. Внимание очень трудно привлечь и фиксировать. Запоминание замедленно и непрочно. У них преобладает конкретно-описательный тип мышления, в то время как способность к абстрагированию почти отсутствует. Тем не менее они могут формировать простейшие обобщения. Для них составляет трудность охватывание ситуации целиком, и обычно они улавливают только внешнюю сторону событий. Сложно воспринимают логические связи между предметами, понятия «пространство», «время» и т. д. Часто встречаются нарушения речи (отстаёт в развитии, искажение звуков, нарушения грамматического строя речи, скудный словарный запас). Хотя может быть и достаточно большой словарный запас, но речь при этом всё равно бедна и однообразна. Обычно не могут пересказать прочитанное, услышанное. Однако некоторым дебилам при задержке общего психического развития и малой продуктивности мышления свойственна частичная одарённость (вплоть до синдрома саванта): отличная механическая память (без осмысления повторяемого), способность производить в уме сложные арифметические операции.
Так это хорошо. По сути, это попытка критиковать игру за отличную оптимизацию. Можно вспомнить MGS 5, которую издатель заставил выпустить на PS3, в результате у игры была одна из лучших оптимизаций при красивой картинке. Так-то со времен PS4 никаких графических революций не произошло, растут только требования, а разницу в графике надо с лупой искать.
На пс3 графон в мгсV был ужасным. Я после среднего пк увидел у друга и моим глазам стало реально больно от разрешения изображения как минимум.
Ходить или бегать раком, так игроков ещё никто не нагибал:
Это как же себя как игрок в игре надо не любить, чтоб бегать почтальоном Печкиным загнутым по-собачьи???
И эти "апологеты" ещё защищают его гениальность?! Козявкин забыл челлэндж (или членендж?) для всех своих сектантов - заставить их ползать за посылками по-пластунски в узких ущельях или на коленях по узким горным тропкам. Им так не хватает страданий. Игрок ничто - посылка всё!
Вот, так выглядел мгсV на ps3!
Никто вообще не говорит о геймплее в DS2. Спасибо буряту за очередной оверхайпнутый игрофильм о котором все забудут в ту же секунду когда закончатся бюджеты на маркетинг.
Конечно не нужно, оно ж жрёт производительность. И плевать, что свет физически корректно взаимодействует с pbr материалами, визуально отличить растровое освещение и отражения от рейтрейсинга можно только с лупой. Миллионами свидетелями ненужности ртх это уже доказано.
Плевать на трассировку, некст-генность определяется количеством полигов и разрешением текстур. Хуанг просто обманул всех 😠
Это руками делают красивее, но нужны специалисты, а трассировка экономит деньги разработчику.
Grand Theft Auto V Enhanced передает пламенный привет, где именно трассировка, а не новые полигоны, преобразила игру десятилетней давности. Защищать отказ от технологий ради стабильных кадров на старом движке — это петь гимны стагнации и радоваться топтанию на месте.
Ля, какой же бурят гений. Пустил длб. пыль в глаза, они и кончили, десятки побежали ставить)
В целом конечно даже хорошо, что технологичность игры, уровня паст ген, ибо если бы технологичность была на порядок или даже на немного выше, игра бы выглядела еще хуже из за ограниченных мощностей консолей. А точнее разрешение было бы 600п и только 30 фпс)
Если бы туда засунули рейтрейсинг, пс 5 не просто бы перегревались, а взрывались науй)
да взрывалась как атомная бомба. снеся целый квартал.