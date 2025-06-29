Графику Death Stranding 2 назвали "обманчивым некст-геном" и кросс-геном уровня PS4

Несмотря на первоначальные восторги в социальных сетях по поводу визуальной составляющей и оптимизации Death Stranding 2, в сети начали появляться более сдержанные и критические мнения от игроков, успевших пройти значительную часть игры. Некоторые пользователи утверждают, что громкие заявления о "настоящем некст-гене" оказались преувеличением, а проект по своей технологической сути ближе к хорошо отполированной кросс-ген игре.

По мнению одного из игроков, подробно изложившего свою позицию, нашумевшая стартовая локация в Мексике с ее впечатляющими пейзажами является чуть ли не единственной сценой, вызывающей вау-эффект. Он предполагает, что разработчики намеренно поставили самый красивый и детализированный участок в самое начало, чтобы произвести максимальное впечатление. Однако последующие локации, включая остальную часть Мексики и Австралию, уже не дотягивают до этой планки и выглядят на уровне стандартной игры для прошлого поколения консолей.

В качестве аргументов приводятся конкретные технические аспекты: не слишком высокая дальность прорисовки, текстуры не самого высокого разрешения и низкая детализация теней на расстоянии. Отмечается, что идеальная производительность в 60 кадров в секунду на базовой PS5 достигается не за счет некой магии оптимизации, а потому, что игра не использует по-настоящему требовательных технологий нового поколения. По сути, утверждается, что Death Stranding 2 вполне могла бы выйти и на PlayStation 4 без существенных потерь.

Критика также затронула популярный тезис о том, что игра "доказывает ненужность рейтрейсинга". Хотя в отдельных сценах освещение действительно выглядит достойно, в целом по игре оно не производит революционного впечатления. Игрок выражает недоумение по поводу того, почему сообщество так активно хвалит игру за отказ от новых технологий, ведь такой подход не способствует графическому прогрессу в индустрии.