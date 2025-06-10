Грязь, перестрелки и сверхспособности: Эль Фаннинг блистает в новом ролике Death Stranding 2: On the Beach

На свежей презентации Death Stranding 2: On the Beach от Sony и Kojima Productions зрителям показали впечатляющий эпизод с участием героини по имени Туморроу — её сыграла Эль Фаннинг. В кат-сцене актриса плещется в грязи, сражаясь с противниками и демонстрируя свои необычные способности, помогая Сэму Бриджесу.

Сиквел продолжит историю культовой игры Хидео Кодзимы, где игрокам вновь предстоит исследовать постапокалиптическую Америку, охваченную сверхъестественным катаклизмом. На этот раз путь Сэма лежит за пределы знакомых мест, в ещё более опасный и загадочный мир.

Разработчики обещают расширенный геймплей, новые механики и фирменную атмосферу. В актёрском составе — Лука Маринелли (Нил), Джордж Миллер (Тарман), Николас Виндинг Рефн, Сиори Куцуна и другие.

Выход Death Stranding 2: On the Beach запланирован на 26 июня 2025 года.