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Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.9 473 оценки

Грязь, перестрелки и сверхспособности: Эль Фаннинг блистает в новом ролике Death Stranding 2: On the Beach

butcher69 butcher69

На свежей презентации Death Stranding 2: On the Beach от Sony и Kojima Productions зрителям показали впечатляющий эпизод с участием героини по имени Туморроу — её сыграла Эль Фаннинг. В кат-сцене актриса плещется в грязи, сражаясь с противниками и демонстрируя свои необычные способности, помогая Сэму Бриджесу.

Сиквел продолжит историю культовой игры Хидео Кодзимы, где игрокам вновь предстоит исследовать постапокалиптическую Америку, охваченную сверхъестественным катаклизмом. На этот раз путь Сэма лежит за пределы знакомых мест, в ещё более опасный и загадочный мир.

Разработчики обещают расширенный геймплей, новые механики и фирменную атмосферу. В актёрском составе — Лука Маринелли (Нил), Джордж Миллер (Тарман), Николас Виндинг Рефн, Сиори Куцуна и другие.

Выход Death Stranding 2: On the Beach запланирован на 26 июня 2025 года.

8
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Mihanbo

параша...

12
ghost_witcher

Гениально)

8
Go_Ra

Смахивает на Молчунью ...-)))

2
SenMarie

Актёрская игра Фаннинг как всегда beh. Посредственная актрисулька.

Спойлер

зы: и я всё ещё на сто проц уверена, что это либо повзрослевшая Лу, либо давно погибшая дочь Сэма. Просто все признаки налицо.

1
EtherealQuinette

это ты еще ее попку не нюхал

Dementor

Она в этой жиже как рыба в воде)

HellmaN69

Волосы собранные в пучок помогли сохранить их чистоту😁