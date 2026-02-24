GTX 1660 и 16 ГБ ОЗУ: стали известны системные требования ПК-версии Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach выходит на ПК 19 марта — команды Nixxes Software и Kojima Productions раскрыли системные требования и технические особенности порта. Игра предложит пресеты от низких до «очень высоких», а также режим «Портативный» для игровых устройств. Минимальная конфигурация нацелена на 1080p/30 FPS (GTX 1660 или RX 5500 XT, 16 ГБ ОЗУ), рекомендуемая — 1440p/60 FPS (RTX 3070 или RX 6800). Для 4K/60 FPS потребуется RTX 4080 или RX 9070 XT. Во всех случаях нужны 16 ГБ ОЗУ, Windows 10/11 и 150 ГБ на SSD.
ПК-версия поддерживает NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 4 и Intel XeSS 2 с генерацией кадров. Впервые на ПК появится Pico — масштабирование движка Decima от Guerrilla Games, ранее применявшееся на PS5. Доступны динамическое разрешение и нативный антиалиасинг.
Игра полностью адаптирована под форматы 21:9 и 32:9, а на PS5 ультраширокий режим добавят патчем к релизу ПК. Также владельцы PS5 получат костюм и нашивку Портера в стиле PlayStation; на ПК их выдадут за привязку аккаунта.
Предзаказы уже открыты в Steam и Epic Games Store.
Вроде по минималкам прохожу
Как же хотелось попонтоваться...) ну клоун получается
нет не проходишь
Золотые слова и очень точные.
Очень хорошие системные требования для игры. А главное, нет нигде приписки "с обязательным включением/использованием DLSS + FG или FSR." Надеюсь так всё и останется.
Ну, это логично, по сравнению с первой частью мало что изменилось, для пустых локаций, скального мха и очередных роликов с шизофазией больше и не требуется.
Только Кодзиму это не спасет. 19 числа выходит Crimson Desert, которая снова вгонит японца в депрессию и привлечет больше внимания, мало ему было унижений.
надеюсь эта часть заинтересует больше, ибо первую скипнул через 2 часа, не видел никогда такой душноты в играх, а про эту где-то читал что экшон уже с первых часов!
Оперативка перестала расти в играх.
И почему так.
А то любят минимум 16 и сразу же 32 дальше.
Игр, где нужно больше 16 Гб и с десяток то с трудом наберется, логично, что при оптимизации много ОЗУ и не надо.
в консолоулях просто половина обьема а игры начали наливать пзу предполагаю всесто того чтоб мягко грузить преварительные данные в озу до востревования и меть требования 32гб.
и чтоб фризов было больше пек-пек-пек
прошлое покаление типа тоже было примерно про 8гб но обычно игры разирались до 12 на ультрах с текстурками высокого разрешения за исключением самого конца прошлого цикла.
наконец я увидел на ультах в 2к 3070 - а не 1080р 3080
Ожидаемо, пока не выйдет новое поколение консолей, системки расти не будут.
Ну значит хоть где-то с коробки будет оптимизация)))
Штош, можно выдохнуть, в принципе не ожидал высоких системных требований, ибо движок у игры остался тот же и выглядит она не то чтобы как то иначе, просто чуть детальнее местами.
вполне себе норм системки, так и думал что места на ssd потребует за 100 гигов+, по системкам прохожу— 1080p/60 FPS- RX 6800 XT 16 GB, 32 GB ОЗУ