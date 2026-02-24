GTX 1660 и 16 ГБ ОЗУ: стали известны системные требования ПК-версии Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach выходит на ПК 19 марта — команды Nixxes Software и Kojima Productions раскрыли системные требования и технические особенности порта. Игра предложит пресеты от низких до «очень высоких», а также режим «Портативный» для игровых устройств. Минимальная конфигурация нацелена на 1080p/30 FPS (GTX 1660 или RX 5500 XT, 16 ГБ ОЗУ), рекомендуемая — 1440p/60 FPS (RTX 3070 или RX 6800). Для 4K/60 FPS потребуется RTX 4080 или RX 9070 XT. Во всех случаях нужны 16 ГБ ОЗУ, Windows 10/11 и 150 ГБ на SSD.

ПК-версия поддерживает NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 4 и Intel XeSS 2 с генерацией кадров. Впервые на ПК появится Pico — масштабирование движка Decima от Guerrilla Games, ранее применявшееся на PS5. Доступны динамическое разрешение и нативный антиалиасинг.

Игра полностью адаптирована под форматы 21:9 и 32:9, а на PS5 ультраширокий режим добавят патчем к релизу ПК. Также владельцы PS5 получат костюм и нашивку Портера в стиле PlayStation; на ПК их выдадут за привязку аккаунта.

Предзаказы уже открыты в Steam и Epic Games Store.