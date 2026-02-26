ЧАТ ИГРЫ
Death Stranding 2: On the Beach 26.06.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.7 814 оценок

Guerrilla Games разработала собственную технологию апскейлинга и она дебютирует на ПК в Death Stranding 2

butcher69 butcher69

Студия Guerrilla Games разработала собственную технологию апскейлинга для своего движка Decima Engine, отказавшись от использования фирменного решения Sony — PSSR. Об этом сообщили специалисты Digital Foundry, изучившие технические особенности последних проектов компании.

Новая система получила название Pico и уже применяется внутри Decima — движка, на котором работают не только игры серии Horizon Forbidden West, но и проекты Kojima Productions, включая Death Stranding 2: On the Beach. Примечательно, что именно во второй части Death Stranding технология Pico впервые появится на ПК.

По данным Digital Foundry, на PlayStation 5 Pro Guerrilla использует собственное решение вместо PSSR, посчитав его более подходящим для своих задач. Аналитики отмечают, что Pico демонстрирует впечатляющие результаты и потенциально способна конкурировать даже с DLSS от NVIDIA. В то же время ходят слухи о скором выходе PSSR 2.0, который может изменить расстановку сил.

Таким образом, релиз Death Stranding 2 на ПК станет не только важным событием для игроков, но и дебютом новой технологии масштабирования, разработанной одной из ведущих студий индустрии.

29
13
Комментарии:  13
Aleksey Aleshka

Слишком мало апскейллеров. Нужно больше, чтобы как идиот вместо игры сидеть и дрочить настройки

12
caliskan

Лишь бы длсс был, а там пусть хоть 10 других засунут, все равно лучше длсс не будет

9
Kartman9

Стоит пройти первую часть?

2
Aleksey Aleshka

Однозначно да. Но вполне может не зайти

8
DmitriyKats

Первую - да.

3
caliskan

Ну естественно. Части связаны друг с другом

Лидер Мур

ahahahahahaha pico не, лучше quest

Tommy451

лучшей игре - лучший апскейлер

Gorthlaur

зачем если длсс лучше?