Guerrilla Games разработала собственную технологию апскейлинга и она дебютирует на ПК в Death Stranding 2

Студия Guerrilla Games разработала собственную технологию апскейлинга для своего движка Decima Engine, отказавшись от использования фирменного решения Sony — PSSR. Об этом сообщили специалисты Digital Foundry, изучившие технические особенности последних проектов компании.

Новая система получила название Pico и уже применяется внутри Decima — движка, на котором работают не только игры серии Horizon Forbidden West, но и проекты Kojima Productions, включая Death Stranding 2: On the Beach. Примечательно, что именно во второй части Death Stranding технология Pico впервые появится на ПК.

По данным Digital Foundry, на PlayStation 5 Pro Guerrilla использует собственное решение вместо PSSR, посчитав его более подходящим для своих задач. Аналитики отмечают, что Pico демонстрирует впечатляющие результаты и потенциально способна конкурировать даже с DLSS от NVIDIA. В то же время ходят слухи о скором выходе PSSR 2.0, который может изменить расстановку сил.

Таким образом, релиз Death Stranding 2 на ПК станет не только важным событием для игроков, но и дебютом новой технологии масштабирования, разработанной одной из ведущих студий индустрии.