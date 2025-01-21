Хидео Кодзима благодарит актеров за завершенную работу над Death Stranding 2

Хидео Кодзима поделился мини-отчётом о работе над Death Stranding 2: On the Beach, сообщив, что несколько актеров, включая Сиоли Куцуну, Кикуко Иноуэ и Ясуюки Касэ, завершили работу над проектом. Он опубликовал фотографии и видео, где благодарит актеров и дарит им цветы за их работу, отметив, что им пришлось преодолевать трудности, связанные с пандемией.
Куцуна, играющая персонажа по имени Рейни, работала над 3D-сканированием, захватом движения и озвучиванием на английском и японском языках. Кодзима также упомянул технические сложности, связанные с точным отображением различных оттенков кожи, что подчеркивает его стремление к визуальному реализму в игре. Несмотря на завершение работы с актерами, Death Stranding 2 всё ещё находится в разработке, и даты выхода пока нет. Тем временем работа над другим проектом Кодзимы, Overdose, была приостановлена из-за забастовки SAG-AFTRA.
Симулятор доставки скоро выйдет😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣
Надеюсь деньги тоже подарил, иначе может эти цветы засунуть себе в хиралиум.
они подождут выхода игры, это японцы
У них до сих пор пандемия идет? Советую им задуматься о Тайване, пандемию как рукой снимет, проверено.