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Death Stranding 2: On the Beach 2025 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7.8 351 оценка

Хидео Кодзима благодарит актеров за завершенную работу над Death Stranding 2

GeekBerserk

Хидео Кодзима поделился мини-отчётом о работе над Death Stranding 2: On the Beach, сообщив, что несколько актеров, включая Сиоли Куцуну, Кикуко Иноуэ и Ясуюки Касэ, завершили работу над проектом. Он опубликовал фотографии и видео, где благодарит актеров и дарит им цветы за их работу, отметив, что им пришлось преодолевать трудности, связанные с пандемией.

Куцуна, играющая персонажа по имени Рейни, работала над 3D-сканированием, захватом движения и озвучиванием на английском и японском языках. Кодзима также упомянул технические сложности, связанные с точным отображением различных оттенков кожи, что подчеркивает его стремление к визуальному реализму в игре. Несмотря на завершение работы с актерами, Death Stranding 2 всё ещё находится в разработке, и даты выхода пока нет. Тем временем работа над другим проектом Кодзимы, Overdose, была приостановлена из-за забастовки SAG-AFTRA.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Dj NordSound

Симулятор доставки скоро выйдет😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣

0
MadPyramus

Надеюсь деньги тоже подарил, иначе может эти цветы засунуть себе в хиралиум.

-2
Темный-Властелин

они подождут выхода игры, это японцы

0
MadPyramus Темный-Властелин
-1
Simple Jack
-3
Real Slim Shady

У них до сих пор пандемия идет? Советую им задуматься о Тайване, пандемию как рукой снимет, проверено.

-4