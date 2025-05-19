Хидео Кодзима: Death Stranding 2 напоминает Metal Gear Solid 5 - и это не случайность

В интервью журналу Edge Хидео Кодзима признал: Death Stranding 2: On the Beach во многом ощущается как духовный наследник Metal Gear Solid 5. По его словам, идея свободы действий, тактического разнообразия и даже атмосфера возвращения на базу перекочевали в сиквел напрямую из опыта работы над последней частью MGS.

Кодзима отметил, что возвращение на корабль DHV Magellan в Death Stranding 2 вызывает у него те же эмоции, что и возвращение на базу в MGS5. Он подчеркнул: «Когда вы ложитесь в кровать на “Магеллане”, это похоже на возвращение на Mother Base в Metal Gear».

Геймдизайнер также подтвердил, что вторая часть Death Stranding предлагает более свободный стиль боя. Если первая часть учила игроков азам доставки, то в сиквеле им сразу открыта возможность использовать различные виды оружия и тактики, включая скрытность или открытый бой. Это, по словам Кодзимы, перекликается с философией Metal Gear Solid 2 и 5.

Ещё одно важное сходство — VR-испытания. В Death Stranding 2 они будут появляться при исследовании баз и напоминать знаменитые VR-миссии из Metal Gear. Таким образом, игра одновременно сохраняет уникальность франшизы и отдает дань прежним проектам Кодзимы.