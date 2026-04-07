Хидео Кодзима использует Death Stranding для расширения музыкального и культурного вкуса игроков

Известный геймдизайнер Хидео Кодзима заявил, что его игры, включая серию Death Stranding, служат платформой для знакомства игроков с музыкой и культурой, которую они иначе могли бы не открыть.

В интервью Vogue Кодзима рассказал о том, как включение группы Low Roar в саундтрек Death Stranding помогает игрокам открыть для себя пост-рок, амбиент и электронную музыку Исландии. «Когда кто-то слышит песню в игре и думает: “О, мне это нравится”, я хочу, чтобы это стало началом знакомства с группой, и возможно, с другими исландскими артистами или фильмами», — объяснил он.

Кодзима подчеркнул, что многие игроки имеют ограниченный круг интересов, и он стремится через игры расширять их культурный горизонт. По его мнению, развлечения должны помогать людям открывать новое, а видеоигры часто остаются «замкнутой системой», сосредоточенной только на самом продукте.

Такой подход уже оказывал влияние на музыкальные вкусы поколений, например, через серию Tony Hawk’s Pro Skater. По словам Кодзимы, правильное использование музыки в играх может дать игрокам возможность познакомиться с новыми жанрами и артистами, оставив долгосрочное впечатление.