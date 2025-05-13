Хидео Кодзима изначально хотел, чтобы в Death Stranding 2: On the Beach борода и волосы Сэма росли со временем

Игрокам приходилось бы выбирать, когда стричь и брить героя — вероятно, это можно было делать в личном убежище.
Геймдизайнер решил не делать такую механику, потому что если игрок не будет брить протагониста, то его борода станет слишком длинной.
Поскольку в игре задействован Норман Ридус, Кодзима хотел, чтобы актёр всегда выглядел как можно круче в геймплее и катсценах.
Разработчик не исключает, что может сделать что-то подобное в будущем в своих новых проектах. Игра выйдет 26 июня (24 июня для владельцев более дорого издания) на PS5. Информации о русском языке на данный момент нет.
жаль, было бы круто сделать это стандартом
Волосы и борода у героя росли еще в проектах десятилетней давности, тот же третий Ведьмак.
Позже в РДР2 присутствовала данная механика, оригинального ничего здесь нет.
Реализуется это элементарно, но Кодзиме не до волос. Он больше на экскрементах зациклен или их использовании в геймплее. В МГС5 была срущая лошадь, на фекалиях которой машины теряли управление.
В Странном деде и того хуже, можно испражниться самому и слепить гранаты. Очередная "гениальная" непонятая задумка, без которой проект ничего не потерял.
Жаль, что нельзя было кастомизировать бороду. Его жиденькая бородка ну вообще не смотрелась. Хотя бы щетину оставить и то было бы хорошо
Когда уехал в отпуск а игру забыл выключить