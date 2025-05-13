Хидео Кодзима изначально хотел, чтобы в Death Stranding 2: On the Beach борода и волосы Сэма росли со временем

Игрокам приходилось бы выбирать, когда стричь и брить героя — вероятно, это можно было делать в личном убежище.

Геймдизайнер решил не делать такую механику, потому что если игрок не будет брить протагониста, то его борода станет слишком длинной.

Поскольку в игре задействован Норман Ридус, Кодзима хотел, чтобы актёр всегда выглядел как можно круче в геймплее и катсценах.

Разработчик не исключает, что может сделать что-то подобное в будущем в своих новых проектах. Игра выйдет 26 июня (24 июня для владельцев более дорого издания) на PS5. Информации о русском языке на данный момент нет.