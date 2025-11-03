Хидео Кодзима назвал любимого персонажа из Death Stranding 2

Несмотря на привязанность Хидео Кодзимы к своим играм, вопрос о любимом персонаже звучит для него как выбор любимого ребенка. Впрочем, на просьбу назвать любимого персонажа из Death Stranding 2: On the Beach Кодзима ответил без колебаний.
Был персонаж по имени Клифф, которого играл Мадс Миккельсен, и он был очень популярен. Но в истории DS1 он умер, и я не мог вернуть его в DS2. Поэтому я подумал о Ниле. Я большой поклонник Луки Маринелли и очень хотел с ним поработать. Но мой любимый персонаж — Фрэджайл, в исполнении Леа Сейду. Вы можете подумать, что это Сэм, но Сэм — главный герой. Он — протагонист, а Фрэджайл на самом деле — это один из скрытых главных героев DS2.
Для Леа Сейду мы подняли уровень технологии съемки, чтобы она выглядела более естественной в своих репликах и действиях, что очень красиво. Я также попросил Woodkid создать песню, посвященную Фрэджайл. Так что каждый раз, когда Фрэджайл появляется в игре, вы можете услышать эту тему, звучащую в фоновом режиме. В целом, это великолепный персонаж. Если вы еще не проходили игру, то удивитесь качеству актерской игры и тому, насколько великолепен персонаж Фрагил. Обязательно доиграйте до конца.
— Хидео Кодзима в интервью Variety
Примечательно, что Кодзима не стал возвращать Клиффа в игру из-за его популярности, поскольку он твердо привержен истории, которую хочет рассказать. Это может означать, что некоторые персонажи не будут в безопасности в будущем Death Stranding, но это только сделает историю еще более интересной для фанатов.
мой любимый персонаж в DS2 это Завтра. при чем я до самого финала очень надеялся, что Сэм замутит с ней, но потом, когда сюжет в конце раскрылся - стало даже как то стыдно и неудобно 😅
а вообще Эль Фаннинг милашка! 😋😋😋
