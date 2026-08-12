Хидэо Кодзима неожиданно похвалил провальный хоррор от Netflix и сравнил его с Death Stranding

Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима вместо отчетов о прогрессе разработки игр Kojima Productions продолжает делиться своими обзорами на новинки в кино. На этот раз внимание "гения" привлек новый ужастик от Netflix под названием «Последний дом». И хотя картина была разгромлена критиками и зрителями, создатель серии Metal Gear неожиданно нашел за что похвалить ленту, отметив ее схожесть с серией Death Stranding.

На своей странице в X (бывший Twitter) Кодзима поделился мыслями после просмотра:

Я посмотрел "Последний дом". Изоляция? Одиночество? В фильме есть моменты, которые по атмосфере немного напоминают Death Stranding.

Для тех кто не в курсе, сюжет ленты режиссера Луи Летерье (постановщик «Иллюзия обмана» и «Форсаж 10») разворачивается вокруг семьи, оказавшейся запертой в собственном доме во время таинственной глобальной катастрофы. Героям, отрезанным от внешнего мира, приходится учиться выживать. Однако такая завязка и неплохой актерский состав не спасли ленту. На Rotten Tomatoes фильм получил разгромные 27% одобрения от критиков и 28% от простых зрителей. Журналисты называли сценарий «нераскрытым» и жаловались на плохую проработку персонажей.

Тем не менее, Кодзима, который как раз исследовал эту одиночества разъединения людей и выживания в первой Death Stranding и её сиквеле, смог проникнуться идеями фильма. В игре курьер Сэм Бриджес вынужден преодолевать пустынные и опасные просторы, чтобы объединить изолированные города-узлы.

Напомним, что помимо производства сразу нескольких игр Кодзима принимает участие в экранизации самой Death Stranding. Режиссером картины выступает Майкл Сарноски, ранее снявший «Тихое место: День первый», однако точной даты выхода у киноадаптации пока нет.