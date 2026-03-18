Хидео Кодзима объяснил новый трейлер Death Stranding 2 гавайской пословицей

Геймдизайнер Хидео Кодзима рассказал, что вдохновением для нового трейлера Death Stranding 2: On the Beach стала гавайская пословица «Нет дождя — нет радуги».

По его словам, он специально дал ролику название No Rain, No Rainbow. Эта фраза, как отметил Кодзима, несёт позитивный смысл: любые трудности и печаль рано или поздно сменяются чем-то хорошим.

Музыкальное сопровождение трейлера также играет важную роль. В ролике используется композиция «Story of Rainy» от Woodkid — эмоциональная и масштабная работа, которая усиливает общий тон повествования и перекликается с темами игры.

Кодзима добавил, что связал идею пословицы с текстом песни и ключевыми мотивами Death Stranding 2, включая путь от дождя к слезам и, в конечном итоге, к надежде. Такой подход отражает его фирменный стиль — сочетание философии, символизма и кинематографичности.

При этом трейлер не лишён и привычных для индустрии элементов: на фоне драматичной музыки демонстрируются технические особенности PC-версии, такие как поддержка трассировки лучей и гибкая настройка управления, что создаёт контраст между художественной подачей и практической информацией.

Релиз Death Stranding 2: On the Beach на PC состоится 19 марта. После этого внимание поклонников, вероятно, переключится на другие проекты Кодзимы, включая хоррор OD и шпионский экшен Physint.