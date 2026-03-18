Хидео Кодзима объяснил новый трейлер Death Stranding 2 гавайской пословицей

Геймдизайнер Хидео Кодзима рассказал, что вдохновением для нового трейлера Death Stranding 2: On the Beach стала гавайская пословица «Нет дождя — нет радуги».
По его словам, он специально дал ролику название No Rain, No Rainbow. Эта фраза, как отметил Кодзима, несёт позитивный смысл: любые трудности и печаль рано или поздно сменяются чем-то хорошим.
Музыкальное сопровождение трейлера также играет важную роль. В ролике используется композиция «Story of Rainy» от Woodkid — эмоциональная и масштабная работа, которая усиливает общий тон повествования и перекликается с темами игры.
Кодзима добавил, что связал идею пословицы с текстом песни и ключевыми мотивами Death Stranding 2, включая путь от дождя к слезам и, в конечном итоге, к надежде. Такой подход отражает его фирменный стиль — сочетание философии, символизма и кинематографичности.
При этом трейлер не лишён и привычных для индустрии элементов: на фоне драматичной музыки демонстрируются технические особенности PC-версии, такие как поддержка трассировки лучей и гибкая настройка управления, что создаёт контраст между художественной подачей и практической информацией.
Релиз Death Stranding 2: On the Beach на PC состоится 19 марта. После этого внимание поклонников, вероятно, переключится на другие проекты Кодзимы, включая хоррор OD и шпионский экшен Physint.
Этот парень гений!
Нет дождя -- нет радуги -- нет лепрекона на ее конце -- нет горшочка золота -- нет удачи.
Вывод очевиден, игру ждет фиаско.
Впрочем, Кодзиме не привыкать. Очень удобно вещать про философию и символизм за чужой счет. Примерно то же самое льют в уши наивным модные нынче тарологи, нумерологи, коучеры и прочие инфоцыгане.
Кодзимыч не просто гений...
не совсем так. на самом деле это Микс из двух произведений, первая «Story of Rainy», а вторая «Amekara Nijie». интересный факт - этот микс можно услышать только в игре (на корабле в плеере, в заставках) и в этом трейлере. официально он так и не выходил. в составе сборника его нет