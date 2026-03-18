Хидэо Кодзима объяснил, почему заставил Томокадзу Сугиту озвучивать куклу "как самого себя" в Death Stranding 2

В преддверии скорого выхода долгожданной ПК-версии Death Stranding 2: On The Beach создатель игры Хидэо Кодзима и популярный сэйю Томокадзу Сугита, известный миллионам по роли Гинтоки из "Гинтамы", дали совместное интервью японскому изданию Automaton. Темой разговора стали многолетняя дружба, подход к озвучиванию и необычный персонаж Сугиты — миниатюрная говорящая кукла по имени Доллмэн, которая висит на поясе главного героя Сэма.

Сугита сотрудничает с Кодзимой со времен Metal Gear Solid: Peace Walker, где он подарил голос Кадзухире Миллеру. Однако в сиквеле Death Stranding подход к озвучке претерпел радикальные изменения. Если оригинального английского Доллмэна озвучил Джонатан Руми в довольно специфичной манере, то для японской версии Кодзима попросил Сугиту сделать нечто иное.

Я сказал Сугите, что он может "сломать" оригинального Джонатана [его манеру речи]. Длина реплик остается неизменной, но выражать их можно абсолютно свободно. В результате японский и английский Доллмэны говорят совершенно по-разному. В японской версии Доллмэн — это тот самый "Сугита, которого все хотят видеть", он говорит как сам Сугита.

— признался Кодзима.

Сэйю подтвердил этот подход. Доллмэн постоянно сопровождает Сэма в его тяжелом путешествии, поэтому важно было сделать так, чтобы голос напарника не перегружал игрока и снимал лишнее напряжение. Сугита старался звучать легко, чтобы игроки думали: «Этот актер явно наслаждается процессом», что помогает создать уютную атмосферу даже в самые мрачные моменты игры.

Интересно, что изначально болтливая кукла должна была говорить еще больше.

На ранних этапах разработки Доллмэн не замолкал ни на минуту. Например, перед переправой через реку он говорил: "Впереди река, осторожно, не уплыви". Но это полностью убивало свободу игрока, поэтому нам пришлось долго балансировать количество его реплик.

— рассказал режиссер. Тем не менее, у Сугиты оказался самый большой объем реплик - 2000 строчек, записанный за 60 часов работы в студии.

Официальный выход Death Stranding 2: On The Beach на ПК состоится 19 марта 2026 года, однако игру уже слили на торренты.