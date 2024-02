Хидео Кодзима объяснил появление дополнительных рук на плечах Фрэджайл в Death Stranding 2: on the Beach

В трейлере игры Death Stranding 2: on the Beach, показанном на последней PlayStation State of Play, было заметно, что на плечах Фрэджайл находится дополнительный набор рук.

Персонаж, который в Death Stranding играет важную роль (без дополнительных рук) и которого играет французская актриса Леа Сейду, похоже, использует эти анимированные руки для различных жестов и задач.

Сегодня сам Хидео Кодзима обратился к своему аккаунту X (бывший Twitter), чтобы объяснить, что это за руки.

Господин Кодзима рассказал, что "вторая рука" - это идея, которая пришла ему в голову, когда он работал дома во время пандемии. Он подумал, что хотел бы делать большой палец вверх в знак "нравится" или опираться подбородком на обе руки (в стиле Гендо Икари), даже когда руки заняты.

После того, как он нарисовал грубый эскиз, дизайн был завершен путем удаленного обмена идеями с арт-директором Ёдзи Синкавой.

Судя по всему, он может выполнять самые разные жесты и движения, и самой Леа Сейду он очень нравится.

Эта "вторая рука" может выполнять различные жесты и движения в DS2. Сейду это очень нравится. Я надеюсь сделать эту вещь популярной и в мире моды.

Первоначально анонсированная в декабре 2022 года, Death Stranding 2: on the Beach получила официальное название всего пару дней назад. Она выйдет в 2025 году для PS5.

Господин Кодзима также объявил о возвращении к своим корням, упомянув, что после выхода Death Stranding 2: on the Beach он займется разработкой "шпионского экшена нового поколения" с рабочим названием "Physint".