Хидео Кодзима оставил "завещание" с идеями игр для сотрудников, которыми они смогут воспользоваться после его смерти

«Что будет с Kojima Productions, когда меня не станет?»: Хидео Кодзима пересмотрел свои приоритеты после того, как тяжело заболел во время пандемии COVID-19.

Геймдизайнер рассказал, что коронавирус, перенесённый им во время пандемии, больше всего «вдохновил» его на серьёзные размышления о том, чем заняться в оставшиеся годы жизни.

По его словам, это также заставило задуматься о будущем своей студии, поэтому он решил взяться за множество проектов — Physint от Sony, OD от Xbox и грядущее продолжение Death Stranding.

60-летие стало не таким поворотным моментом в моей жизни, как пережитое во время пандемии. В то время я серьёзно заболел, а также перенёс операцию на глазах. До этого момента я не считал себя старым, понимаете? Я просто не чувствовал своего возраста и полагал, что смогу творить до тех пор, пока живу.



Но потом я заболел и не мог ничего создавать. И в то время я видел, как многие люди вокруг меня уходят из жизни. Я столкнулся со смертью. Конечно, я выздоровел, но у меня в голове возникла мысль: „Подождите, сколько лет у меня осталось, чтобы сделать игру или фильм? Может быть, у меня есть десять лет?“.

Кодзима отметил, что с тех пор он пересмотрел свои приоритеты в отношении того, как ему провести оставшиеся годы. По его словам, он подумывал о том, чтобы стать режиссёром, но Гильермо дель Торо и Николас Виндинг Рефн посоветовали ему и дальше заниматься видеоиграми.

Во время болезни Кодзима знал, что многие фанаты хотели, чтобы он сделал что-то похожее на Metal Gear Solid, поэтому он решил создать шпионский экшен Physint совместно с Sony.

Разработчик считает, что если он проведёт оставшиеся годы, создавая разнообразные проекты, то это поможет лучше обеспечить будущее Kojima Productions после окончания его жизни, о чём он всё чаще задумывается.

Я отдал USB-накопитель со всеми моими идеями моему личному помощнику, что-то вроде завещания. Возможно, мои коллеги продолжат создавать вещи после того, как меня не станет в Kojima Productions... Меня мучает вопрос: что будет с Kojima Productions после того, как меня не станет? Я не хочу, чтобы кто-то просто управлял нашими существующими IP.

Ранее Хидео Кодзима прокомментировал реакцию игроков на Death Stranding 2: On the Beach с плейтестов.

Death Stranding 2: On the Beach выйдет 26 июня (24 июня для владельцев более дорогого издания) на PS5. Информации о русском языке на данный момент нет.