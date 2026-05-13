Хидео Кодзима отреагировал на итоги голосования по Death Stranding 2 и заявил, что доволен любовью к каждому герою

Геймдизайнер Хидео Кодзима подвёл итоги опроса среди игроков Death Stranding 2, в котором предлагалось выбрать любимого персонажа. Лидером голосования стал антагонист Хиггс, однако его победа оказалась не подавляющей — и именно это особенно порадовало создателя игры.
В голосовании приняли участие более тысячи человек, и Хиггс набрал чуть больше трети голосов. Следом почти вплотную расположился персонаж по имени Завтра, Фрэджайл и Тучка также получили заметную поддержку. Такой результат, по словам Кодзимы, стал для него важным сигналом: аудитория ценит не одного героя, а весь ансамбль.
Разработчик отметил, что всегда уделял особое внимание созданию персонажей и вкладывал в них много личных эмоций. Поэтому равномерная симпатия игроков к разным героям воспринимается им как подтверждение того, что эта работа не прошла зря.
Интересно, что выбор персонажа фигурирует и внутри самой игры — игрокам предлагается принять решение без чётких критериев, оставляя интерпретацию полностью на их усмотрение. Это может быть как эмоциональная привязанность, так и личные ассоциации или предпочтения.
Результаты опроса также показали, что даже эксцентричные и неоднозначные персонажи способны завоевывать любовь аудитории. Хиггс, несмотря на свою роль антагониста, оказался наиболее запоминающимся для игроков, что в очередной раз подчёркивает силу авторского подхода Кодзимы к созданию игровых миров.
Я бы тоже за Хиггса проголосовал, шикарный персонаж
Ну, это чувствуется. Что-что, а персонажи там действительно проработаны на славу.
мне Хиггс во второй части вообще не понравился, разве что только под конец, а вот история Нила Ваны - ништяк, прям чуть слезу не пустил
Так вот для чего был этот вопрос с выбором... // Константин Волков
После увиденного в DS 2, отдал бы голоса Тарману и Хартману. По сравнению с DS 1, количество прикольных персонажей тут резко сократилось. Раньше у Хиггса был крутой образ, Фраджайл была классной, Хартман отжигал и ещё хороши были Дедмэн и Клифф Унгер.
От жалкой и дешёвой пародии на Снейка и Унгера, и пучеглазой с одинаковыми руками просто смеяться хотелось, настолько их образы вышли нелепыми.