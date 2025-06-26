Хидео Кодзима: пандемия едва не остановила разработку Death Stranding 2

Сегодня состоялся мировой релиз долгожданного Death Stranding 2: On the Beach, но, как оказалось, эта игра могла и не увидеть свет. Глава Kojima Productions Хидео Кодзима признался, что в разгар пандемии серьёзно опасался за судьбу проекта.

В день релиза легендарный геймдизайнер поделился эмоциями в соцсети X (ранее — Twitter). Он отметил, что в его городе сегодня идёт дождь, добавив, что, возможно, это не случайность — ведь он сам называет себя «человеком дождя». В этот эмоциональный момент Кодзима рассказал, что во время пандемии всерьёз сомневался, удастся ли команде вообще завершить разработку игры.

«Были моменты, когда я искренне чувствовал, что мы никогда не закончим эту игру», — написал Кодзима. — «Сегодняшний день для меня — ошеломляющий».

Несмотря на тревоги прошлого, Death Stranding 2: On the Beach не просто вышла — игра уже получила 90 баллов на Metacritic, и фанаты активно делятся первыми открытиями. Некоторые нашли особую кат-сцену ко дню рождения игрока, а кто-то заметил в титрах упоминание Nintendo, что вызвало волну обсуждений в соцсетях.

Death Stranding 2 разворачивает события в постапокалиптической Австралии и продолжает историю Сэма Портера Бриджеса. И хотя путь до релиза был непростым, сегодня фанаты по всему миру начинают своё новое путешествие — благодаря упрямству и видению Хидео Кодзимы.