Хидео Кодзима: пандемия едва не остановила разработку Death Stranding 2

Сегодня состоялся мировой релиз долгожданного Death Stranding 2: On the Beach, но, как оказалось, эта игра могла и не увидеть свет. Глава Kojima Productions Хидео Кодзима признался, что в разгар пандемии серьёзно опасался за судьбу проекта.
В день релиза легендарный геймдизайнер поделился эмоциями в соцсети X (ранее — Twitter). Он отметил, что в его городе сегодня идёт дождь, добавив, что, возможно, это не случайность — ведь он сам называет себя «человеком дождя». В этот эмоциональный момент Кодзима рассказал, что во время пандемии всерьёз сомневался, удастся ли команде вообще завершить разработку игры.
«Были моменты, когда я искренне чувствовал, что мы никогда не закончим эту игру», — написал Кодзима. — «Сегодняшний день для меня — ошеломляющий».
Несмотря на тревоги прошлого, Death Stranding 2: On the Beach не просто вышла — игра уже получила 90 баллов на Metacritic, и фанаты активно делятся первыми открытиями. Некоторые нашли особую кат-сцену ко дню рождения игрока, а кто-то заметил в титрах упоминание Nintendo, что вызвало волну обсуждений в соцсетях.
Death Stranding 2 разворачивает события в постапокалиптической Австралии и продолжает историю Сэма Портера Бриджеса. И хотя путь до релиза был непростым, сегодня фанаты по всему миру начинают своё новое путешествие — благодаря упрямству и видению Хидео Кодзимы.
Гений высрал кал, все поели как шоколад, а те кто не ели просто говорили что не любят сладкое. Мир лицемеров и калоедов.
Капец у тебя фантазии...
всё таки надо было подольше
А из заголовка можно подумать, что он короной заболел и присмерти был...гений, пля.
Ну, он и заболел короной и довольно тяжело её перенес, после чего начал беспокоиться о своем будущем. Были новости на этот счет не так давно
Но тут же об этом ни полсловечка! Тут только про сомнения и идет дождь, ведь он человек дождя и эмоциональный. Или двумя словами -хрень всякую.
На сколько тяжело, или это просто очередной 3.14..., эм то есть рекламный ход, у меня например после заболевания сильно понизилось обаяние, я отлично чувствую "резкие" запахи, но для других мне требуется несколько минут, что бы их почувствовать.
Деатх Страндинг два: Он тхе Веасх // Сергей Бегленко
// Vengel Bryde
// Vengel Bryde
Ну, я даже не знаю, искусственная "пандемия" это не показатель, к примеру близы в ВоВ: "Шэдоулэндс" выпустили самой пробивающий дно в сюжете аддон, и корона явно не была основной проблемой.